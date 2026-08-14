Glamping en Edomex por menos de $3,000 pesos: 4 opciones para dormir entre naturaleza y comodidad en agosto 2026

Cambiar la ciudad por una noche entre árboles no significa necesariamente dormir en el suelo o montar una casa de campaña. En el Estado de México, hay opciones de glamping que combinan naturaleza con camas cómodas, baños privados, jacuzzis y otras amenidades para quienes buscan una escapada diferente durante agosto.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, destacan tres sitios especiales para vivir esta experiencia: Tlalmanalco, Malinalco, Jilotzingo y Amanalco. Las tarifas cambian según la fecha y el tipo de habitación, pero las más básicas inician desde los $2,700 pesos.

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¿Cómo es Glamping-Zingo en Jilotzingo?

En Santa Ana Jilotzingo, Glamping-Zingo ofrece domos para dos a cuatro personas rodeados de bosque. Entre sus amenidades están:

Cama queen

Jacuzzi

Baño privado

Chimenea

WiFi

Cafetera

Microondas

Área para fogata

También es pet friendly y se encuentra a unos 15 minutos de Zona Esmeralda, de acuerdo con el establecimiento.

Para solicitar información está disponible el teléfono 55 5054 2255 y el correo homcoliving@gmail.com.

Sitio oficial: https://glamping-zingo.com/

¿Qué ofrece Lobo Glamp en Amanalco?

Dentro del Parque Ecoturístico Corral de Piedra, Lobo Glamp cuenta con distintas opciones de hospedaje. Sus Safari Tents parten de $2,700 pesos por tienda e incluyen dos camas individuales o una queen, sábanas, mantas y acceso a baños y regadera.

El complejo también cuenta con otras alternativas de alojamiento, como Guaridas, Forest Tents y espacios para camping, además de actividades para disfrutar del entorno natural.

El check-in es a las 15:00 horas y el check-out a las 11:00 horas. Para reservaciones está disponible el teléfono 722 243 7771 y el correo contacto@loboglamp.com.

Sitio oficial: https://loboglamp.com/

¿Cuánto cuesta hospedarse en MaliKualli en Malinalco?

En Malinalco, MaliKualli cuenta con domos geodésicos para dos personas equipados con:

Cama king size

Baño privado

Jacuzzi

Terraza

Desayuno para dos

Frigobar

Aire acondicionado y calefacción

Acceso a alberca y chapoteadero

La tarifa regular publicada es de $3,980 pesos de domingo a jueves y $4,600 pesos viernes y sábado. Sin embargo, estos precios no aplican durante vacaciones, temporada alta, días festivos o puentes, por lo que para agosto se debe confirmar la tarifa antes de reservar.

El alojamiento es pet friendly, con un cargo adicional de $550 pesos por mascota por noche. El check-in es a las 15:00 horas y el check-out a las 12:00 horas.

Para reservaciones está disponible el teléfono y WhatsApp 722 689 9728, con atención de lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Sitio oficial: https://www.malikualli.com/

¿Qué incluye Fuerza Ancestral en Tlalmanalco?

En Tlalmanalco, Fuerza Ancestral ofrece habitaciones tipo domo y experiencias enfocadas en el descanso y el contacto con la naturaleza. Entre sus opciones se encuentran habitaciones con cama queen, baño privado, terraza o balcón y jacuzzi exterior climatizado.

El complejo también ofrece:

Restaurante

Bar de meditación

Masajes

Recorridos por Tlalmanalco

Visitas a Paso de Cortés

Experiencias en espacios naturales cercanos

Actualmente, el sitio oficial no publica una tarifa fija de hospedaje, así que para agosto es necesario solicitar una cotización directamente.

Las reservaciones pueden consultarse al 55 6525 1272. El horario de atención es de lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, y los sábados de 10:30 a 13:00 horas.

Sitio oficial: https://fuerza-ancestral.mx/

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