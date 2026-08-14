Lanzan iniciativa en Aguascalientes para eliminar indemnizaciones por no casarse: los cambios que propone la reforma

La Legislatura de Aguascalientes recibió una iniciativa de reforma al Código Civil para derogar las sanciones económicas y demandas por reparación de gastos a quienes decidan no contraer matrimonio.

La propuesta presentada por la diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba busca suprimir de la legislación estatal la figura de los esponsales, que actualmente permite exigir por vía judicial el reembolso de banquetes, salones y preparativos nupciales. Durante la sesión presidida por la legisladora Alma Hilda Medina Macías, la mesa directiva turnó el proyecto a comisiones para su dictaminación técnica.

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¿Cuáles son las modificaciones al Código Civil de Aguascalientes que buscan frenar las demandas por cancelar la boda?

La Legislatura del Estado de Aguascalientes analiza la derogación del capítulo que regula la promesa formal de matrimonio. El proyecto plantea ajustar el ordenamiento civil para resolver la contradicción entre el derecho a la libre elección y la existencia de castigos monetarios por romper un compromiso:

Derogación total de los esponsales: eliminación del capítulo legal que le otorga validez jurídica a la promesa escrita de matrimonio.

eliminación del capítulo legal que le otorga validez jurídica a la promesa escrita de matrimonio. Cancelación de demandas por gastos: prohibición explícita de exigir judicialmente el pago o reembolso del dinero invertido en la fiesta, banquete o servicios del evento.

prohibición explícita de exigir judicialmente el pago o reembolso del dinero invertido en la fiesta, banquete o servicios del evento. Supresión de compensaciones por daño moral: anulación de los reclamos de indemnización económica bajo el concepto de afectación a la reputación o al honor familiar.

Matrimonio Impulsan en Aguascalientes un cambio del Código Civil para no tener que compensar a una expareja por romper el compromiso de casamiento. (Pixabay)

¿Por qué la bancada del PAN de Aguascalientes promueve la eliminación de las indemnizaciones por romper el compromiso matrimonial?

El Grupo Parlamentario del PAN argumentó ante el Congreso local que la normativa actual responde a criterios obsoletos que concebían la cancelación de una boda como un perjuicio al honor de las familias. La iniciativa defiende que la decisión de contraer matrimonio debe tomarse con absoluta libertad, sin el temor a enfrentar consecuencias patrimoniales.

Las razones jurídicas expuestas para sustentar la reforma en las comisiones de la cámara consideran:

Corregir la contradicción normativa: resolver el vacío legal que reconoce el derecho a no casarse pero castiga económicamente a quien cambia de opinión.

resolver el vacío legal que reconoce el derecho a no casarse pero castiga económicamente a quien cambia de opinión. Evitar que las personas concreten una unión civil únicamente por miedo a enfrentar una demanda por los costos del evento.

por los costos del evento. Adaptar el Código Civil a los estándares contemporáneos de derechos individuales y libre desarrollo de la personalidad.

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