La icónica Sphere de Las Vegas podría llegar a las afueras de Washington

Sphere Entertainment anunció su intención de construir una versión compacta de su reconocida estructura esférica, actualmente ubicada en Las Vegas, en las afueras de Washington. El proyecto se desarrollaría en National Harbor, Maryland, y forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en nuevos mercados.

Our focus has always been on creating a global network of Spheres across forward-looking cities. And now, Sphere Entertainment, the State of Maryland, Prince George’s County, and Peterson Companies have announced our intent to develop a new Sphere venue – which would be the… pic.twitter.com/ZyxcHXijJc — Sphere (@SphereVegas) January 19, 2026

De acuerdo con lo informado por The Washington Post, la denominada “mini-Sphere” abriría sus puertas en 2030 y tendría capacidad para albergar a 6.000 personas. La inversión estimada asciende a 1.000 millones de dólares, una cifra que representa aproximadamente la mitad del costo de la Sphere original, pese a que el nuevo recinto ocupará solo un tercio de su tamaño.

Aunque se trata de una versión reducida, la empresa prevé que la instalación genere alrededor de 1.000 millones de dólares anuales en actividad económica para el estado de Maryland y el condado donde se ubicará el complejo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo será la mini-Sphere que se construirá en Maryland?

Sphere Entertainment planea replicar en Maryland las principales características tecnológicas que distinguen a la estructura de Las Vegas. El recinto contará con un sistema de sonido compuesto por 167.000 altavoces, asientos con tecnología háptica integrada y diversos efectos sensoriales diseñados para ofrecer experiencias inmersivas.

La instalación también dispondrá de una pantalla LED de alta resolución, que la compañía considera la más grande del mundo dentro de este tipo de formatos. En el exterior, el domo funcionará como una vitrina digital capaz de exhibir obras de arte, contenidos visuales y campañas publicitarias.

Según la empresa, la combinación de estas tecnologías permitirá mantener el concepto original de la Sphere, adaptado a una escala menor, pero sin renunciar a los elementos que definen su propuesta.

¿Qué impacto económico y laboral tendrá el proyecto?

La inversión asociada a la mini-Sphere implicará la creación de aproximadamente 2.500 empleos durante la etapa de construcción. Una vez que el recinto entre en operación, se estima que generará al menos 4.750 puestos de trabajo permanentes.

El proyecto ya cuenta con un primer respaldo institucional, reflejado en la firma de una carta de intenciones con Peterson Companies, administradora del complejo de National Harbor. Este espacio alberga actualmente un casino de MGM, restaurantes, comercios y una noria panorámica.

Como incentivo para concretar la inversión, los gobiernos estatal y local diseñaron un paquete de estímulos económicos cercano a los 185 millones de dólares.

¿Qué apoyos públicos y planes futuros contempla la iniciativa?

El paquete de incentivos incluye 10 millones de dólares provenientes del presupuesto estatal, la renuncia a recaudar hasta 130 millones en impuestos locales y la construcción de un estacionamiento público valuado en 40 millones de dólares.

También se contempla la revisión y posible extensión de beneficios previamente otorgados a National Harbor. No obstante, algunas de estas medidas aún requieren la aprobación de la legislatura local, que podría expresar reparos debido al déficit presupuestario de 1.400 millones de dólares que enfrenta Maryland.

El recinto estará orientado a espectáculos musicales, eventos deportivos y encuentros corporativos, bajo un modelo de residencias artísticas. La expansión a Maryland se enmarca, además, en los planes globales de Sphere Entertainment, que evalúa proyectos similares en Abu Dabi, Londres y Corea del Sur.