Volaris será la primera aerolínea mexicana con Starlink: así podrás usar internet en tus vuelos

Volaris confirmó que a partir de 2027 sumará el servicio de internet satelital Starlink a toda su flota de aviones Airbus A320 y A321. La iniciativa incluirá a más de 150 aeronaves y funcionará tanto en vuelos nacionales como internacionales, según informó la propia aerolínea.

Con este movimiento, la compañía se convertirá en la primera con sede en México, Costa Rica y El Salvador en ofrecer este tipo de conectividad a bordo.

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¿Cómo funcionará Starlink en los vuelos de Volaris?

Starlink, la red satelital de SpaceX, funciona a través de satélites ubicados en órbita terrestre baja. Su promesa es ofrecer conexión rápida y con poca demora, suficiente para actividades como enviar mensajes, navegar por internet, hacer videollamadas, escuchar música, trabajar a distancia o ver contenido en plataformas de streaming.

Con la decisión de incorporar en sus aviones, Volaris busca trasladar estos beneficios a sus clientes para que puedan hacer videollamadas, escuchar música en línea o trabajar mientras permanecen conectados a bordo, desde el despegue hasta el aterrizaje.

Además de mejorar la experiencia del pasajero, esta tecnología pretende usar la información que reciba en tiempo real para mejorar el contacto entre las aeronaves y el personal en tierra, anticipar necesidades de mantenimiento antes de que se conviertan en fallas, reaccionar mejor ante imprevistos y mantener en comunicación constante a las tripulaciones mientras vuelan. En definitiva, creen que la conexión a través de Starlink podría traducirse en una operación más coordinada, un monitoreo técnico más preciso de los aviones y mayor capacidad de reacción.

La conexión a Starlink en Volaris permitirá streaming, videollamadas y trabajo remoto durante el vuelo. (Getty Images)

¿Cuándo comenzará a operar Starlink en los aviones de Volaris?

Hasta el momento no ha revelado cuánto pagarán los pasajeros por el servicio, cuáles serán las primeras rutas en contar con él, ni un cronograma detallado de cómo avanzará la instalación en toda la flota, aunque sí está confirmado el inicio del servicio.

Volaris, que actualmente vuela dentro de México, hacia Estados Unidos y Centroamérica, apunta a tener internet disponible en toda su flota para 2027, en un contexto donde ofrecer buena conectividad se está volviendo un factor clave de competencia entre aerolíneas de la región.

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