Examen de control de la UNAM: más de la mitad de los aspirantes no se presentó en León y Oaxaca

El examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya fue aplicado en Guanajuato y Oaxaca, donde la institución compartió las cifras de los estudiantes que se presentaron a la prueba.

De acuerdo con los datos registrados durante la aplicación, más de la mitad de los aspirantes convocados al examen de control de la UNAM no se presentó en Guanajuato y Oaxaca.

#BoletínUNAM Concluye, en las sedes de León y Oaxaca, la aplicación del Examen de Control Presencial > https://t.co/kc0wXvD5bv pic.twitter.com/0uQNQI7Z1w — UNAM (@UNAM_MX) August 14, 2026

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¿Cuántos aspirantes asistieron al examen de control de la UNAM?

Luego de finalizar la aplicación en las dos primeras sedes, la UNAM publicó el número de estudiantes que asistieron al examen de control.

Según las cifras de la UNAM, estos fueron los aspirantes que se presentaron:

León, Guanajuato: mil 717 estudiantes Oaxaca, Oaxaca: 894 estudiantes

En Guanajuato, solamente el 42.2% de estudiantes convocados se presentaron al examen, al tener un total de 2 mil 777 convocados.

Mientras que, en Oaxaca, se hizo la convocatoria a mil 920 estudiantes, de los cuales solamente se presentaron 894, es decir, el 46.56%.

¿Cuándo es el examen de control de la UNAM en Tijuana y CDMX?

En León, el examen de control de la UNAM se aplicó los días 12 y 13 de agosto; mientras que en Oaxaca se realizó también el jueves 13.

Ahora, el examen de control de la UNAM aún tiene pendientes dos ciudades: Tijuana y Ciudad de México.

De acuerdo con el calendario del examen de la UNAM, estas son las fechas de aplicación restantes:

Tijuana, Baja California

Domingo 16 de agosto

Primer turno: 10:00 am a 1:00 pm Segundo turno: 3:00 pm a 6:00 pm

Ciudad de México

Lunes 17 de agosto

Primer turno: 9:00 am a 12:00 pm Segundo turno: 1:00 pm a 4:00 pm Tercer turno: 5:00 pm a 8:00 pm

Martes 18 de agosto

Primer turno: 9:00 am a 12:00 pm Segundo turno: 1:00 pm a 4:00 pm Tercer turno: 5:00 pm a 8:00 pm

Miércoles 19 de agosto

Primer turno: 9:00 am a 12:00 pm Segundo turno: 1:00 pm a 4:00 pm Tercer turno: 5:00 pm a 8:00 pm

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