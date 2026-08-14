Cambia el transporte en Chihuahua: esta es la fecha en la que estrenarán el puente de Los Nogales e Industrias en la zona norte

Moverse por uno de los cruces con mayor tránsito del norte de Chihuahua capital cambiará antes de que termine agosto. El paso superior de Vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias ya se encuentra en su etapa final y, de acuerdo con el alcalde Marco Bonilla, está previsto que abra a la circulación el lunes 24 de agosto de 2026.

En su actualización del 7 de agosto, el Gobierno Municipal de Chihuahua confirmó que el puente está muy cerca de volver a funcionary, hasta el momento, no ha informado ningún cambio en la fecha prevista para su apertura.

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¿Qué trabajos faltan antes de abrir el puente?

A pocos días de la fecha anunciada, Marco Bonilla informó que la estructura registra alrededor de 92% de avance, por lo que las labores se concentran en los últimos detalles antes de dejar lista la vialidad. De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, entre los trabajos finales están:

Aplicación de pintura

Colocación de señalamiento vertical

Construcción de banquetas

Obras complementarias debajo del puente

Instalación de arbotantes para alumbrado público

De igual forma, avanza la instalación de los arbotantes que formarán parte del sistema de alumbrado público, con el objetivo de mejorar la visibilidad durante la noche y reforzar la seguridad de automovilistas y peatones que circulen por la zona.

Previamente se realizaron trabajos de señalización de carriles y colocación de juntas metálicas, piezas que permiten la expansión y contracción de la estructura ante los cambios de temperatura.

¿Cómo cambiará la movilidad en la zona norte de Chihuahua?

El nuevo paso superior busca agilizar la circulación en el cruce de Vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, considerado estratégico para los desplazamientos en la zona norte de la capital.

De acuerdo con el Gobierno Municipal de Chihuahua, la obra permitirá dar mayor continuidad al tránsito y reducir los tiempos de traslado en un punto donde se concentra un flujo importante de vehículos.

¿Qué otras obras viales se realizan en Chihuahua?

El paso superior de Los Nogales e Industrias forma parte de un paquete de infraestructura con el que el Municipio busca atender algunos de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad. Una de estas obras es el puente de la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea, que fue inaugurado el 5 de agosto de 2026 y ya quedó habilitado para la circulación.

Mientras tanto, la gaza de incorporación de avenida Teófilo Borunda al periférico de la Juventud continúa en construcción.

El Gobierno Municipal reportó a principios de julio un avance cercano al 30%, mientras que el alcalde ha señalado que su conclusión se contempla entre finales de 2026 y principios de 2027. Así, el 24 de agosto se mantiene como la fecha anunciada para poner en operación otro de los nuevos pasos superiores que buscan aliviar el tránsito en Chihuahua capital.

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