Tren México-Querétaro ya inició la etapa más compleja en Bernardo Quintana: así cambia el tránsito en la zona y cuánto tiempo durará

Las obras del Tren México-Querétaro entraron en la fase de mayor impacto vial en el bulevar Bernardo Quintana al cerrar los carriles centrales e instalar un contraflujo temporal que permanecerá habilitado de siete a diez días.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, confirmó que la reconfiguración vial arrancó para dar paso a las maniobras de la infraestructura ferroviaria del Gobierno federal. Las modificaciones alteran los sentidos habituales desde la zona de Los Arcos hasta Plaza del Parque. Por su parte, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro desplegó señalización técnica y personal operativo para encauzar a los automovilistas durante este periodo crítico.

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¿Cómo quedó el tránsito en el bulevar Bernardo Quintana por las obras del Tren México-Querétaro?

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro dispuso cambios en la circulación de carriles centrales y laterales para sostener la movilidad en la capital. Los ajustes habilitaron pasos a contraflujo y redujeron la capacidad de la arteria para permitir el avance del proyecto del Tren México-Querétaro:

Liberación hacia el norte: Los dos carriles laterales en sentido sur a norte, del tramo de Los Arcos hacia Plaza del Parque, quedaron abiertos al flujo vehicular.

Los dos carriles laterales en sentido sur a norte, del tramo de Los Arcos hacia Plaza del Parque, quedaron abiertos al flujo vehicular. Habilitación del contraflujo: los carriles centrales que tradicionalmente iban hacia el Cerro del Cimatario pasaron a operar en contraflujo para permitir el paso hacia el norte.

los carriles centrales que tradicionalmente iban hacia el Cerro del Cimatario pasaron a operar en contraflujo para permitir el paso hacia el norte. Cierre total de centrales: los carriles centrales con rumbo directo hacia Los Arcos se cerraron por completo a la circulación.

los carriles centrales con rumbo directo hacia Los Arcos se cerraron por completo a la circulación. Reducción hacia el sur: la lateral en dirección al Cerro del Cimatario quedó operando en un solo carril de circulación.

🚧 Por la obra federal del Tren México–Querétaro, se implementa un contraflujo en sentido norte-sur.



Consulta la imagen para conocer cómo funcionará la circulación y las vías alternas disponibles en tiempo real en Waze, Google Maps, App Ciudad Qro y Youtube @ObrasTrenQroSEMOV. pic.twitter.com/4JOaEa5Li9 — Obras Tren Qro (@obrastrenqro) August 9, 2026

¿Qué recomendaciones emitió la AMEQ para circular por Querétaro por las obras en Bulevar Quintana?

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) solicitó a los conductores anticipar sus salidas, reducir la velocidad al acercarse a los frentes de trabajo y atender la señalización preventiva. El municipio desplegó operativos para orientar a los automovilistas que deben incorporarse al carril en contraflujo al desplazarse desde Plaza del Parque.

Las autoridades locales recomendaron utilizar vías alternas como la avenida 5 de Febrero o el Libramiento Surponiente para evitar cuellos de botella en el bulevar Bernardo Quintana. Los ajustes viales garantizan la seguridad operativa en la capital queretana durante las excavaciones y cimentaciones del sistema ferroviario.

🚧 Te recordamos que, debido a la obra federal del Tren México–Querétaro, a partir de hoy se modifica la circulación en Blvd. Bernardo Quintana.



📍En el video se muestran las

modificaciones y los nuevos sentidos de circulación.



Consulta las condiciones viales y rutas en… pic.twitter.com/H7NpQY0nFu — Obras Tren Qro (@obrastrenqro) August 8, 2026

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