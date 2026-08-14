¿A partir de cuándo se considera “tercera edad” en México?

En México, una persona es considerada adulta mayor a partir de los 60 años, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Esta legislación no solo permite clarificar el parámetro por el que una persona es considerada “mayor”, también utiliza dicho término para establecer los derechos que deben garantizarse.

Y es que de acuerdo con leyes mexicanas, existen distintos programas, servicios y beneficios dirigidos a las personas adultas mayores. Sin embargo, no todos utilizan los 60 años como requisito para acceder a ellos, por lo que cumplir esta edad no significa que todos estén disponibles de manera automática. La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), por ejemplo, puede tramitarse desde los 60 años, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a quienes tienen 65 años o más.

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¿Desde qué edad se considera a una persona adulta mayor en México?

De acuerdo con el artículo 3, fracción I, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se considera dentro de este grupo a las personas de 60 años o más que se encuentren domiciliadas o en tránsito en territorio nacional.

A partir de esa edad pueden solicitarse servicios y beneficios dirigidos a este sector. De hecho, el INAPAM toma los 60 años cumplidos como requisito para obtener su credencial.

Además, la ley reconoce derechos relacionados con:

Integridad y dignidad

Salud

Educación

Trabajo y capacidades económicas

Asistencia social

Participación

A esto se suman otros derechos y medidas de protección que deben observar las instituciones públicas dentro de sus respectivas competencias.

¿Por qué algunos apoyos para adultos mayores comienzan a los 65 años?

Aunque la ley reconoce a una persona como adulta mayor desde los 60 años, cada programa establece sus propias reglas para determinar quién puede recibir un beneficio.

Uno de los ejemplos más claros es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2026 mantiene como requisito tener 65 años o más. Por su parte, existe la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años, lo que muestra que la edad de acceso puede cambiar según el programa.

¿A partir de qué edad se puede sacar la credencial INAPAM?

La credencial del INAPAM puede solicitarse desde los 60 años cumplidos y el trámite es gratuito. De acuerdo con el instituto, la persona interesada debe presentar:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Una vez obtenida, la credencial permite acceder a beneficios y descuentos con prestadores de servicios en distintas categorías, aunque las condiciones pueden variar dependiendo del establecimiento.

¿La ONU considera adulto mayor a partir de los 60 o 65 años?

Según la Organización de las Naciones Unidas, se ha empleado los 60 años o más como referencia para hablar de personas mayores en trabajos sobre envejecimiento y desarrollo.

Sin embargo, en estadísticas y proyecciones demográficas más recientes también utiliza el grupo de 65 años o más para analizar el envejecimiento de la población mundial.

En México, la referencia jurídica es más concreta: desde los 60 años una persona es considerada adulta mayor, aunque la edad necesaria para recibir una pensión, descuento o apoyo depende de las reglas particulares de cada programa.

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