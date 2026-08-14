Multarán en Querétaro con hasta $4,692 pesos a todos los conductores que circulen por la calle con este tipo de placas

El estado de Querétaro aplica una multa con hasta $4,692 pesos a los conductores que instalen luces de neón o porta placas que tapen la información oficial del vehículo. El Reglamento ordena a los agentes viales aplicar la sanción sin excepción, sin importar el modelo o la marca del automóvil.

Los conductores que circulen por la calle con este tipo de placas modificadas también reciben la sanción cuando usan micas transparentes u oscuras, pues estos accesorios cubren los caracteres oficiales y complican la identificación del vehículo en retenes o accidentes. La normativa aplica en todo el estado y no distingue entre autos particulares y de uso comercial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿El artículo del Reglamento de Movilidad y Tránsito en Querétaro que prohíbe la obstrucción de las placas?

El artículo 72, fracción III, del Reglamento de Movilidad y Tránsito de Querétaro prohíbe las luces de neón, los porta placas que obstruyan la visibilidad de la placa y las micas o láminas colocadas sobre la misma. La falta se castiga con una multa de 30 a 40 UMA (Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $3,519.30 y $4,692.40 pesos en 2026) y no genera quita de puntos a la licencia de conducir.

El reglamento estatal enlista los accesorios que impiden identificar un vehículo de forma correcta en la vía pública. Entre ellos aparecen las luces de neón instaladas cerca de la placa y los porta placas decorativos que cubren números o letras.

El reglamento también prohíbe las micas y láminas, transparentes u oscuras, colocadas sobre la placa de circulación. Estos accesorios generan reflejos o sombras que impiden a las cámaras de vigilancia y a los agentes leer el número correctamente.

La autoridad vial de Querétaro revisa este punto en operativos de rutina y en retenes nocturnos dentro de la capital y municipios conurbados. Cualquier alteración detectada activa el procedimiento de sanción de forma inmediata.

Micas transparentes u oscuras sobre las placas cuestan hasta $4,692 pesos en Querétaro (adn40/Karen Ortega)

¿Cuánto pagarán los conductores multados en Querétaro?

La multa equivale a un rango de 30 a 40 UMA, entre $3,519.30 y $4,692.40 pesos en 2026, según la gravedad de la alteración encontrada en el vehículo. El monto se calcula con el valor vigente de la UMA.

A diferencia de otras infracciones de tránsito, esta sanción no resta puntos a la licencia de conducir del responsable. El pago se realiza en las cajas autorizadas por el gobierno estatal o en línea, según el folio de la infracción.

Los agentes viales entregan una boleta con el fundamento legal y el monto exacto a pagar, sin margen de negociación en el momento del operativo. Especialistas recomiendan retirar cualquier accesorio irregular antes de circular por avenidas con mayor vigilancia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.