Confirmado: en México la edad de jubilación bajará hasta los 53 años para este grupo de trabajadores

Este es el grupo de trabajadores que podrá jubilarse a los 53 años.

Este es el grupo de trabajadores que podrá jubilarse a los 53 años. | @martibatres

Un grupo de personas podrá jubilarse a los 53 años en México luego de la aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de una reforma impulsada tiempo atrás. No obstante, este beneficio solo aplicará a algunos trabajadores.

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Quiénes podrán jubilarse a los 53 años

No todos los mexicanos podrán jubilarse a poco de cumplir los 50. Quienes podrán hacerlo son las trabajadoras afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, los hombres trabajadores afiliados al ISSSTE podrán acceder a la jubilación a partir de los 55 años, conforme a lo oficializado por medio del decreto publicado en el DOF.

¿A partir de qué año podrán jubilarse a los 53 las trabajadoras afiliadas al ISSSTE?

Un dato a tener en cuenta es que el cambio en la edad mínima de jubilación no rige aún y comenzará a aplicarse en 2034. Actualmente, en 2026, las mujeres afiliadas al ISSSTE pueden jubilarse a partir de los 56 años y los hombres desde los 58 años.

Según la reforma a la Ley del ISSSTE -que se aprobó en junio de 2025- la edad mínima de jubilación actual para este grupo de trabajadores tendrá una reducción paulatina hasta llegar al objetivo en 2034 y se realizará de esta manera:

Tabla: Nueva edad de jubilación para trabajadores adheridos al ISSSTE. (Gobierno de México)

Anteriormente, la Ley del ISSSTE (2007) establecía un aumento progresivo en la edad mínima de jubilación desde 2010 y preveía que las mujeres del ISSSTE se jubilaran a los 58 años desde 2028 y los hombres a los 60. Sin embargo, con los cambios más recientes, los trabajadores podrán recibir su jubilación antes de esa edad.

¿Cuáles son los requisitos para jubilarse a los 53 años?

Quienes coticen para el ISSSTE y busquen retirarse a los 53 y 55 años deben completar algunos requisitos. Entre ellos, deben estar dentro del artículo Décimo Transitorio.

Además, se requiere haber cotizado en el ISSSTE durante 28 años en el caso de las mujeres y 30 años en el caso de los hombres.

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