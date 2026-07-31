Si tienes entre 60 y 64 años, esto es lo que se sabe (y lo que todavía no) del nuevo registro a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto 2026

Miles de mujeres de entre 60 y 64 años están a la espera de conocer cuándo abrirá el próximo registro para incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar. Aunque en los últimos días han circulado publicaciones que aseguran que el trámite comenzará en agosto, hasta el momento el Gobierno de México no ha emitido una convocatoria oficial que confirme las fechas de inscripción.

Y es que en años anteriores, la Secretaría de Bienestar ha realizado nuevos periodos de incorporación durante el segundo semestre del año e incluso en agosto de 2025 abrió una jornada nacional de registro, por lo que se espera que en los siguientes día se realice el anuncio oficial.

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¿Ya hay fecha para el registro de la Pensión Mujeres Bienestar?

Ante la proliferación de anuncios inciertos, el Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar no han informado cuándo iniciará el próximo registro para mujeres de 60 a 64 años.

De hecho, la propia dependencia ha reiterado que los únicos canales válidos para anunciar nuevas convocatorias son sus medios oficiales, por lo que pidió a la ciudadanía no compartir información personal en enlaces o supuestos registros que circulen en internet, ya que actualmente no existe un proceso de incorporación abierto.

El antecedente más reciente ocurrió durante junio de 2026, cuando se abrió un periodo de registro para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, así como para personas adultas mayores de 65 años.

Además, existe otro antecedente que ha generado expectativas entre las posibles beneficiarias. En 2025, la Secretaría de Bienestar abrió un registro nacional durante agosto para ampliar la cobertura del programa.

En caso de robo o extravío de la tarjeta del Banco del Bienestar, el reporte debe hacerse al 800 900 2000, opción 2. Se recomienda tener CURP e identificación oficial, guardar el folio y no compartir NIP, número de tarjeta ni CLABE. pic.twitter.com/zDnQlNWK7f — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 23, 2026

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar y quiénes pueden recibirla?

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y tiene como objetivo contribuir a la autonomía económica de las mujeres de 60 a 64 años mediante la entrega de un apoyo económico bimestral antes de llegar a la edad de retiro.

Durante 2026, el programa otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses, depósito que se realiza de manera directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Este apoyo está dirigido a mujeres mexicanas de 60 a 64 años que residan en el país, ya sea por nacimiento o naturalización. Una vez que las beneficiarias cumplen 65 años, son incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, siempre que cumplan con las reglas de operación vigentes.

¿Qué requisitos debes cumplir y qué documentos conviene tener listos?

Mientras se publica una nueva convocatoria, las mujeres interesadas pueden aprovechar este tiempo para verificar que cumplen con los requisitos generales del programa. Si la Secretaría de Bienestar mantiene el mismo procedimiento de registros anteriores, las solicitantes deberán presentar documentación como:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

En algunos procesos también se permite registrar a una persona auxiliar para apoyar en los trámites, quien igualmente debe presentar su documentación oficial.

Una vez que se publique la convocatoria, las interesadas deberán acudir al Módulo de Bienestar que les corresponda. La ubicación de estos centros puede consultarse en el buscador oficial de la Secretaría de Bienestar, el cual se actualiza conforme se habilitan nuevas jornadas de incorporación.

Mientras tanto, la recomendación es mantenerse atentas únicamente a los comunicados oficiales del Gobierno de México y de la Secretaría de Bienestar.

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