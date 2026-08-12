Adultos mayores con INAPAM en CDMX pueden acceder gratis a 15 especialidades médicas: documentos requeridos y cómo aplicar

En la Ciudad de México, las personas de 60 años o más pueden recibir atención médica gratuita en diversas áreas que van desde odontología y geriatría hasta rehabilitación y psicología. Los servicios se ofrecen en el Centro de Atención Integral (CAI) Universidad del INAPAM, ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

El CAI Universidad brinda atención médica de primer nivel con enfoque gerontológico, orientada a prevenir, detectar y atender problemas de salud frecuentes en las personas adultas mayores.

Además, aunque se puede presentar la credencial INAPAM, no es indispensable para la primera consulta, ya que también se aceptan INE o pasaporte vigente.

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¿Qué especialidades médicas ofrece el CAI sin costo?

El CAI Universidad ofrece 15 especialidades médicas, aunque no todas se encuentran disponibles en el mismo horario.

En el turno matutino se brinda atención en:

Acupuntura

Audiología

Dermatología

Geriatría

Ginecología

Nutrición

Optometría

Mientras que en el turno vespertino están disponibles:

Medicina general

Homeopatía

Odontología

Ortopedia

Psicología

Psiquiatría

Rehabilitación

Tanatología

Además, por la tarde se realizan estudios de gabinete, como:

Electrocardiograma

Ultrasonido

Como cada servicio maneja horarios específicos, es recomendable confirmar disponibilidad antes de acudir al centro.

¿Qué documentos se necesitan para recibir atención?

Para la primera visita se requiere:

Tener 60 años o más

Presentar identificación oficial con fotografía: credencial INAPAM, INE o pasaporte

Firmar el aviso de privacidad y la carta de consentimiento que proporciona el centro

A partir de la segunda consulta también se debe presentar el carnet de consultas. Por ello, una persona mayor de 60 años puede solicitar atención incluso si todavía no cuenta con su credencial INAPAM.

¿Qué horarios tiene el Centro de Atención Integral?

De acuerdo con el INAPAM, el CAI Universidad atiende de lunes a viernes en dos turnos.

Para consultas de primera vez:

Matutino: de 08:00 a 13:00 horas

de 08:00 a 13:00 horas Vespertino: de 14:00 a 19:00 horas

En consultas subsecuentes, la atención se extiende hasta las 13:30 horas por la mañana y hasta las 20:00 horas por la tarde.

¿Dónde está el CAI Universidad del INAPAM?

El centro se encuentra en Avenida Universidad 150, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México.

Para consultar horarios o disponibilidad está el teléfono 55 2795 1276. Además, para dudas, quejas o sugerencias sobre la atención médica, el INAPAM publica el 55 5687 9182 y el correo buzon.gerontologia@inapam.gob.mx.

Además del CAI, el instituto mantiene otros servicios para personas adultas mayores, entre ellos la Clínica de la Memoria, asesoría jurídica, actividades culturales y el Directorio de Beneficios 2026.

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