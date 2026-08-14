El Centro Histórico de Querétaro recibirá jornadas gratuitas del REPUVE desde el 17 de agosto y esta es la fecha límite para registrar tu vehículo

El Registro Público Vehicular (REPUVE) llegará al Centro Histórico de Querétaro del 17 al 21 de agosto de 2026 con una jornada gratuita para facilitar el registro de vehículos. La atención será de 9:00 a 15:00 horas y forma parte del recorrido que el programa realiza por distintas delegaciones de la capital durante julio y agosto.

Sin embargo, y para aprovechar el beneficio, no basta con llegar con el automóvil, ya que la atención se brinda únicamente con cita y todos los documentos deben presentarse en original.

Además, el vehículo tiene que estar emplacado en Querétaro y su propietario debe tener domicilio en la entidad, de acuerdo con el sistema de citas del Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro (CQ CIAS).

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¿Hasta cuándo estará el REPUVE en el Centro Histórico de Querétaro?

El REPUVE permite consultar el estatus jurídico de un vehículo y forma parte de las herramientas utilizadas para su identificación y el combate al robo de unidades, de acuerdo con la información oficial del programa en Querétaro.

Durante agosto, las jornadas gratuitas del REPUVE iniciaron en agosto, en Josefa Vergara y Hérnandez y en Santa Rosa Jaurégui, mientras que en el Centro Histórico iniciarán el día 17 de agosto.

Esto no significa que después de esa fecha ya no puedan registrarse vehículos en Querétaro. El sistema oficial también mantiene oficinas permanentes, por lo que el trámite puede realizarse posteriormente al agendar una cita disponible.

¿Qué documentos se necesitan para registrar un vehículo en REPUVE?

Para personas físicas, el CQ CIAS señala que todos los documentos deben presentarse en original y sin copias. Entre los requisitos se encuentran:

Documento que acredite la propiedad, como factura original

Carta factura con antigüedad no mayor a tres meses y copia de la factura de origen, cuando corresponda

Título y pedimento, si se trata de un vehículo extranjero legalizado

Tarjeta de circulación

Identificación oficial vigente del propietario

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

con antigüedad no mayor a tres meses Presentar el vehículo el día de la cita

En caso de sustituir un holograma, también debe presentarse el anterior. Por su parte, los vehículos recuperados después de un robo requieren el documento de liberación emitido por la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Además, el sistema oficial aclara que las motocicletas y los remolques no son sujetos de registro mediante este trámite.

¿Cómo sacar una cita para el REPUVE en Querétaro?

Para participar en el proceso, es necesario comenzar en el portal oficial del REPUVE Querétaro, desde donde se puede ingresar al sistema de citas y elegir la jornada u oficina disponible. Una vez agendada, el procedimiento contempla:

Agendar la cita

Presentar la documentación

Llevar el vehículo para su inspección

Colocar el engomado

La cita es personal e intransferible y el comprobante debe llevarse impreso. Además, solo se permite un vehículo por cita y existe una tolerancia de 15 minutos; si no se cuenta con cita previa, no se brinda atención.

¿Cuánto cuesta registrar un vehículo en el REPUVE?

El trámite es gratuito, por lo que no se debe realizar ningún pago para completar el proceso. De hecho, el REPUVE Querétaro pide reportar cualquier irregularidad y publica como contacto el teléfono 442 428 7900, así como los correos repuveqro@cias.gob.mx y jelizondo@cias.gob.mx.

Además de las jornadas móviles, el sistema de citas mantiene dos oficinas permanentes:

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez , en la ciudad de Querétaro

, en la ciudad de Querétaro Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO), en San Juan del Río

De esta manera, si no se alcanza una cita durante la jornada del Centro Histórico, todavía es posible consultar espacios disponibles en estos puntos y realizar el trámite posteriormente.

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