El restaurante de comida europea que ofrece hasta un 20% de descuento a adultos mayores que presenten su credencial del INAPAM

Montmartre Bistro, un restaurante de cocina francesa en la Ciudad de México, ofrece un 20% de descuento a los adultos mayores que presenten su credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

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¿Qué es Montmartre Bistro y qué descuento ofrece a adultos mayores?

El INAPAM mantiene un catálogo continuo de beneficios dirigidos a personas mayores de 60 años en México, entre los que se incluyen descuentos en establecimientos gastronómicos al presentar la credencial física vigente.

Montmartre Bistro, ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, es uno de los restaurantes que forma parte de este catálogo. Se trata de un espacio de cocina francesa clásica, con especialidades parisinas, repostería artesanal, sopas tradicionales y selecciones de café gourmet, en un ambiente descrito como íntimo y refinado.

Según el listado oficial del INAPAM, el restaurante ofrece un 20% de descuento directo a quienes presenten la credencial. Este porcentaje figura entre los beneficios más altos dentro del sector gastronómico ofrecidos a los adultos mayores en la Ciudad de México.

El establecimiento se ubica en Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, colonia San Miguel Chapultepec, y su teléfono de contacto es 4195 1315, según se detalla en el listado de INAPAM.

Es necesario presentar la credencial física original del INAPAM para acceder al descuento. (INAPAM | FB)

¿Cómo hacer válido el descuento del INAPAM en restaurantes?

Para acceder a este tipo de beneficios, se recomienda solicitar la aplicación del descuento al momento de llegar al establecimiento o antes de pedir la cuenta. Es necesario presentar la credencial física original emitida por el INAPAM, en buen estado de conservación.

En la mayoría de los casos, el descuento se aplica únicamente sobre el consumo personal del titular de la credencial y no es acumulable con otras promociones. Se recomienda confirmar los términos con el personal del restaurante antes de ordenar.

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