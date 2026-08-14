¿Cómo identificar el huevo pirata?

En México existen muchas marcas de huevo y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED) aseguró 360 huevos en la Central de Abastos de Gómez Palacio debido a que no contaban con información sobre su origen, fecha de empaque y vigencia, y aquí te decimos cómo comprobar que el huevo que compraste no es pirata.

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¿Cómo identificar huevos pirata?

En el caso del huevo San Juan, la forma más confiable de verificar si tu producto es “original” es revisando su trazabilidad que te permitirá conocer su origen y proceso de distribución.

Para identificar estos datos puedes utilizar el Frescómetro, una herramienta que permite a los consumidores consultar la información del producto. Cada huevo tiene un código de cinco caracteres impreso en tinta azul sobre el cascarón. Al ingresar este dato el sistema te proporcionará la información asociada a el huevo.

Además se recomienda a los consumidores revisar que el empaque tenga una impresión de buena calidad y sin alteraciones visibles, códigos de lote, información del fabricante y lo más importante es comprarlo en establecimientos formales o distribuidores autorizados.

¿Qué significa el código impreso en el cascarón?

El código en los huevos San Juan esta conformado por la fecha de postura para conocer cuándo fue producido. la clave de la granja indica la procedencia del producto, la clave de parvada que señala el grupo de gallinas que dio origen al huevo.

La combinación de estos datos permite generar el código que se puede consultar en el Frescómetro y así verificar que es un producto original.

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