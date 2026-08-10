Adultos del INAPAM mayores de 65 años pueden acceder al aguinaldo y Pensión del Bienestar: paso a paso para inscribirte y documentos requeridos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirma que los afiliados de 65 años o más pueden recibir la Pensión del Bienestar y cobrar un aguinaldo anual si obtienen un empleo formal.

El organismo federal aclara que el aguinaldo no es un depósito directo del instituto, sino un derecho laboral asignado a quienes consiguen empleo mediante el Servicio de Vinculación Productiva. La tarjeta del INAPAM sirve como identificación oficial para inscribirse a la pensión universal de la Secretaría del Bienestar y acceder a puestos de trabajo con prestaciones de ley.

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¿Cómo inscribirse para obtener la Pensión del Bienestar y un empleo con aguinaldo desde el INAPAM?

La Secretaría de Bienestar coordina la incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a partir de los 65 años. A la par, el programa de Vinculación Laboral del INAPAM conecta a los adultos mayores con vacantes formales en empresas privadas para garantizar un salario fijo y el pago de 15 días mínimos de aguinaldo antes del 20 de diciembre.

El procedimiento para acceder a la bolsa de trabajo y solicitar las oportunidades laborales requiere cumplir con estos pasos:

Acudir a la oficina de Vinculación Laboral del INAPAM más cercana en un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas.

más cercana en un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas. Presentar la credencial del INAPAM, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una solicitud de empleo elaborada junto al currículum vitae.

Entrevista con un ejecutivo para analizar la experiencia profesional, habilidades y disponibilidad de horario.

Asistir a las entrevistas de selección con empresas que ofrecen puestos en atención al cliente, administración o tiendas de autoservicio.

Empleos del INAPAM para adultos mayores Con el objetivo de contribuir al desarrollo humano de los adultos mayores, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) otorga empleos dignos a quienes pertenecen a este grupo de personas. (FG Trade Latin/Getty Images)

¿De cuánto es el pago del aguinaldo, cuándo se cobra y cuáles son las condiciones que marca la ley?

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 87 que el aguinaldo es una prestación obligatoria para todos los trabajadores con una relación laboral subordinada. El monto mínimo equivale a 15 días de salario calculados sobre el sueldo percibido, entregándose a más tardar el 20 de diciembre de cada año.

El marco legal del trabajo protege el cobro de este dinero bajo estrictas condiciones:

Cálculo sobre sueldo base: si la persona percibe un ingreso superior al salario mínimo, el cálculo de los 15 días se ajusta de forma proporcional a esa cifra.

si la persona percibe un ingreso superior al salario mínimo, el cálculo de los 15 días se ajusta de forma proporcional a esa cifra. Pago por antigüedad menor a un año: quienes ingresaron recientemente a la empresa o concluyeron su relación laboral antes de diciembre reciben la parte proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

quienes ingresaron recientemente a la empresa o concluyeron su relación laboral antes de diciembre reciben la parte proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Requisitos para la Pensión del Bienestar: acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y teléfono de contacto junto a la identificación para activar el plástico bancario.

La combinación del ingreso asalariado y la pensión social fortalece la estabilidad económica de la población de la tercera edad en todo el país.

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