Listas de estados en México que afectaría la Falla de San Andrés si se activa

Los recientes terremotos en Colombia y Venezuela han causado preocupación entre la población mexicana, que se pregunta si próximamente habrá un evento de esta magnitud y qué entidades serían las más afectadas.

México está ubicado sobre cinco placas tectónicas principales: norteamericana, Cocos, Rivera, Pacífico y Caribe. La interacción y el choque entre estas placas, especialmente la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana, generan la alta actividad sísmica del país, de acuerdo con SkyAlert.

Pero ¿qué pasa con la falla de San Andrés? En adn Noticias te explicamos si debe haber preocupación por ella.

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¿Dónde atraviesa la falla de San Andrés en México?

Estrictamente hablando, la falla de San Andrés no cruza ni atraviesa el territorio mexicano. Su extremo sur termina en el área del Mar de Salton (California), cerca de la frontera. Sin embargo, la falla forma parte de un sistema tectónico más amplio que sí se extiende hacia el norte de México, conectándose directamente con el Golfo de California.

La falla de San Andrés abarca principalmente el estado de California en Estados Unidos y se extiende hacia el norte del estado de Baja California, México.

Ubicación y recorrido

Longitud total: Mide cerca de 1,200 a 1,300 kilómetros.

Estados principales

California (EUA): Cruza gran parte de este estado desde el Cabo Mendocino en el norte hasta el Valle Imperial en el sur.

Baja California (México): El sistema de fallas se prolonga y conecta en la zona norte con el Golfo de California y la región de Mexicali.

Ciudades cercanas

En Estados Unidos: San Francisco, Los Ángeles y San Bernardino.

En México: Mexicali.

De esta forma, se concluye que, la falla de San Andrés afecta principalmente en la región noreste del país.

¿Por qué en Guerrero tiembla mucho?

En Guerrero tiembla mucho debido a la subducción de la placa de Cocos que se hunde lentamente por debajo de la placa de Norteamérica. Esta constante fricción y acumulación de energía a lo largo de la costa del Pacífico concentra cerca del 25% de toda la sismicidad de México.

Zonas Sísmicas en México

Zona D (Alta Actividad): Localizada en estados del sur y sureste como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Zona C y B (Actividad Media y Moderada): Regiones del centro y norte donde los sismos se sienten con menor fuerza.

Zona A (Baja Actividad): Áreas del norte y noreste del país con escaso registro sísmico.

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