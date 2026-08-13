Multarán en Querétaro con hasta $2,346 a todos los conductores que lleven de esta manera a sus animales en el auto

El Gobierno de Querétaro aplicará una multa de $2,346 pesos a los conductores que lleven a sus mascotas de forma incorrecta dentro del vehículo. La disposición castiga a quienes sostienen, cargan o colocan animales entre los brazos y las piernas mientras manejan, una práctica que distrae la atención al volante y multiplica el riesgo de choque.

La norma detalla que llevar de esta manera a sus animales en el auto representa una falta grave para cualquier conductor, sin importar el tamaño del vehículo. Querétaro enfoca la disposición en automóviles, camionetas y demás vehículos de cuatro ruedas que circulan por las principales vialidades del estado.

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¿Qué prohíbe el Reglamento de Movilidad de Querétaro con las mascotas en el auto?

El artículo 73, fracción III, del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro prohíbe sostener, cargar o colocar personas o animales entre los brazos y las piernas al conducir. La falta genera una sanción de 10 a 20 UMA, es decir, entre $1,173.10 y $2,346.20 pesos, además de restar tres puntos a la licencia

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal vigilan el cumplimiento de esta disposición en los puntos viales de Querétaro. Cualquier automovilista sorprendido con una mascota suelta en el regazo recibe la infracción correspondiente, sin excepción de horario.

La medida se suma a otras reglas de movilidad vigentes en la entidad, como el cinturón de seguridad obligatorio y la prohibición de conducir con el celular en la mano. Todas buscan reducir los accidentes viales en Querétaro.

Llevar a tu perro en el regazo puede costarte hasta $2,346 pesos en Querétaro. (Ana Rocio Garcia Franco/Getty Images)

¿Cómo evitar la multa de $2,346 en Querétaro al transportar mascotas?

Especialistas en seguridad vial recomiendan el uso de transportadoras homologadas, arneses para el asiento trasero o rejillas divisorias en la cajuela. Estas herramientas evitan que la mascota se mueva libremente por la cabina.

Colocar al animal en el asiento delantero, sobre las piernas del conductor, queda terminantemente prohibido bajo esta interpretación del reglamento. Los especialistas subrayan que ese hábito, común entre dueños de mascotas de talla pequeña, es justo el que la autoridad busca erradicar.

El pago de la sanción se realiza en las oficinas autorizadas o en el portal de la Secretaría de Finanzas del estado. Un adeudo pendiente puede frenar trámites vehiculares posteriores, como el refrendo o el cambio de propietario.

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