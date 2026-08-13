Alrededor del mediodía, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron a Palacio Nacional para reunirse con las autoridades correspondientes.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también estuvo presente en esta reunión en el que se abrió un diálogo para llegar a acuerdos, de los cuales, algunos ya fueron anunciados.

La CNTE vuelve a salirse con la suya



La Sección 22 acordó con el Gobierno más plazas



⚠️ Pero dejaron la advertencia: si no cumplen, volverán a las calles



📹 @MXReferencia / @expansionoax pic.twitter.com/tSWCZDww7M — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 13, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Acuerdos entre el gobierno y la CNTE

Poco antes de las 4:00 pm de este jueves 13 de agosto, la reunión entre miembros del gobierno y la CNTE concluyó ya con planteamientos y acuerdos, según informaron.

Yenny Araceli Pérez, líder de la Sección 22 de la CNTE, fue una de las personas que hizo declaraciones tras la reunión y contó algunos de los acuerdos a los que llegaron.

Además, informaron que la CNTE no realizó nuevas peticiones en esta reunión. Estos fueron algunos de los acuerdos a los que llegaron:

Apertura de mil 300 plazas en Oaxaca (aproximadamente)

Pago de horas extras

Entrega de becas de útiles escolares y uniformes a alumnos de preescolar en Oaxaca

Otra de las peticiones por parte de la CNTE fue la liberación de maestros catalogados como “presos políticos”, aunque señalaron que esa solicitud será analizada de forma individual.

Mario Delgado señala buenos resultados tras reunión

Tras la reunión, el titular de la SEP comentó que el Gobierno Federal aprobó la entrega de los uniformes y las becas a nivel preescolar en Oaxaca.

Mario Delgado señaló que también se reunirán con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar que haya servicio en todas las escuelas de Oaxaca.

Por último, enfatizó en los avances que habrá para la distribución de la Beca Rita Cetina, así como las recategorizaciones y la apertura de nuevas plazas en Oaxaca.

Salomón Jara habla sobre los acuerdos entre la CNTE y el gobierno

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, confirmó los acuerdos a los que llegaron en esta reunión, en específico, los referentes a los uniformes para preescolar.

“Los acuerdos que hemos llegado es lo que tiene que ver con los uniformes, las incidencias; se dieron plazos, de tal manera que el día 2 de septiembre se va a resumir casi la mayor parte de sus acuerdos y darle seguimiento”, señaló Salomón Jara.

Por último, habló sobre el propósito de esta reunión entre miembros de la sección 22 de la CNTE y el Gobierno de México.

“Era ver qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido de los compromisos que estableció Secretaría de Educación Pública, Gobernación con los maestros y maestras de Oaxaca”, sentenció el gobernador.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.