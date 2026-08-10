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Walmart rebaja y remata lavadora Samsung carga superior de 21 kg con $1,600 de descuento y en hasta 12 meses sin intereses

Lavadora Samsung de carga superior con capacidad de 21 kilogramos, tecnología Agitador ActiveWave que evita enredos y daños en las prendas y ciclo Aqua Saving que utiliza hasta 25 por ciento menos de agua por lavado.

Metadatos del artículo

4 minutos lectura
Escrito por: Sebastian Purgart

Samsung despliega dentro del catálogo Walmart una de sus propuestas de lavado familiar más buscadas del segmento carga superior con un ajuste comercial durante la temporada de regreso a clases. La Lavadora Samsung Carga Superior 21 kg con Agitador ActiveWave y Aqua Saving color blanco cotiza actualmente en $9,199 pesos desde los $10,822 pesos que marcaba el precio original del catálogo. La diferencia se sitúa en $1,623 pesos menos, cifra equivalente al 15 por ciento que Walmart recorta del precio de referencia oficial Samsung.

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Walmart habilita financiamiento a 12 mensualidades sin intereses de $766.58 pesos con tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo.

Qué distingue a la lavadora Samsung 21 kg con Agitador ActiveWave

Samsung posiciona la línea WA3300 como su propuesta intermedia dentro del segmento carga superior mexicano, apuntando a familias numerosas de 4 o más integrantes que buscan capacidad amplia, eficiencia hídrica y durabilidad extendida sin migrar al segmento premium con lavasecadora combinada Bespoke que puede duplicar la inversión. El modelo WA21A3341GW/AX integra dos tecnologías propietarias Samsung diferenciales: Agitador ActiveWave con forma especial del aspa que reduce enredos alrededor del pilar central y ciclo Aqua Saving que rocía agua sobre la ropa durante el enjuague para eliminar rápidamente espuma y detergente, generando ahorro comprobado del 25 por ciento vs ciclo normal.

Lavadora Samsung Carga Superior 21 kg en Walmart
Lavadora Samsung Carga Superior 21 kg en Walmart (Walmart)

Estas son las especificaciones técnicas de la lavadora Samsung WA21A3341GW/AX según ficha oficial Samsung México:

  • Fabricante y modelo: Samsung — variante WA21A3341GW/AX de la familia WA3300 con Agitador ActiveWave.
  • Capacidad: 21 kilogramos (formato XXL familiar) con capacidad para lavar edredón king size en una sola carga.
  • Tipo: carga superior con Agitador ActiveWave — forma especial del aspa que evita enredos + gira con suavidad + produce menos vibraciones + reduce ruido operativo.
  • Aqua Saving: ciclo específico que utiliza hasta 25 por ciento menos de agua por lavado + rocía agua durante enjuague para eliminar espuma rápidamente.
  • Ciclos disponibles: 8 programas incluyendo Auto Limpieza + ciclo Aqua Saving + programas específicos por tipo de prenda.
  • Motor y garantía: motor AC con 10 años oficiales de garantía Samsung en motor (característica premium diferencial vs estándar típico 1-2 años del segmento).
  • Pantalla: LED con panel de control digital + niveles de temperatura configurables (5 niveles).
  • Seguridad: seguro para niños + seguro de puerta.
  • Dimensiones: 68.6 x 111.7 x 74.4 centímetros (Ancho x Alto x Profundo) con peso neto de 57 kilogramos.
  • Compatibilidad SmartThings: control remoto vía WiFi desde smartphone Samsung para audiencia hogar smart.
  • Color: Blanco con acabado tradicional (también disponible en Negro según canal).

Forma de envío en Walmart y garantía Samsung

Walmart despacha directamente con cobertura nacional y envío gratuito para compras superiores a $499 pesos. Considerando las dimensiones y peso de la lavadora (68.6 x 111.7 x 74.4 cm con peso 57 kg), la entrega requiere coordinación previa para garantizar acceso al inmueble + verificación del espacio de instalación con conexión eléctrica estándar 120V + toma de agua fría + toma de agua caliente (opcional) + salida de drenaje. Tiempo estimado de entrega entre 5 y 10 días hábiles.

La lavadora cuenta con garantía oficial Samsung México dividida en dos tramos según especificación del fabricante: 10 años exclusivos en el motor AC (característica premium líder del segmento) + 1 año oficial en partes generales del equipo (electrónica + panel de control + estructura + accesorios). Es importante mencionar que el equipo se vende sin instalación incluida — Samsung recomienda contratar servicio técnico profesional certificado para preservar la garantía oficial. Walmart respeta política de devolución dentro de 30 días posteriores a la recepción siempre que la lavadora no haya sido instalada con conexión de agua y conserve el empaque original completo.

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