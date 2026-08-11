Capufe revela cuál es el mejor horario para conducir por la CDMX en estas vacaciones 2026

Salir de vacaciones por carretera puede sumar varias horas al viaje si se elige uno de los momentos con mayor movimiento. Para quienes parten desde la Ciudad de México, una recomendación atribuida a Caminos y Puentes Federales (Capufe) coloca entre las 06:30 y las 08:00 horas una de las ventanas más favorables para comenzar el recorrido.

Sin embargo, es importante considerar que, incluso al manejar en este horario, se pueden presentar retrasos por diversos factores como obras, clima, accidentes, entre otros.

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¿Qué otros horarios seguir y cuántos autos circularán durante las vacaciones de verano 2026?

Según la Capufe, otra alternativa de circulación es hacerlo a partir de las 14:30 horas.

En cambio, el tránsito suele complicarse entre las 08:00 y las 11:00 horas, así como de 16:00 a 20:00 horas, por lo que revisar las condiciones de la ruta antes de salir puede ayudar a evitar contratiempos.

Respecto al “movimiento” en carreteras, este se verá en aumento de acuerdo con el Operativo Verano 2026, el cual estará activo del 17 de julio al 30 de agosto, periodo en el que se estiman alrededor de 56 millones de cruces vehiculares, con un promedio de 1.2 millones diarios en las 129 plazas de cobro que administra.

Para atender a quienes viajan durante estas vacaciones, el organismo desplegó 4 mil 824 personas, además de:

66 ambulancias

76 grúas

44 unidades de rescate

53 unidades de señalamiento dinámico

777 paramédicas y paramédicos

A esto se suma el monitoreo permanente desde cinco Centros de Control y 79 bases de emergencia y auxilio vial distribuidas en el país. Capufe también mantiene abiertos los carriles disponibles de acuerdo con la demanda para agilizar el paso por las plazas de cobro.

¿Qué revisar antes de salir a carretera?

Elegir bien la hora ayuda, pero también es importante revisar el vehículo antes de comenzar el viaje. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recomienda prestar especial atención a:

Frenos

Luces

Limpiaparabrisas

Presión y estado de las llantas

Nivel de gasolina

Aceite y agua

Estas revisiones pueden ayudar a detectar fallas antes de tomar carretera.

Por su parte, Capufe recomienda:

Utilizar siempre el cinturón de seguridad

Respetar los límites de velocidad

Evitar el uso del celular mientras se conduce

Descansar adecuadamente antes de iniciar el viaje

No manejar después de consumir alcohol

Evitar conducir bajo el efecto de medicamentos o sustancias que alteren el estado de alerta

¿Dónde consultar tráfico y pedir ayuda en carretera?

Antes y durante el recorrido, la cuenta oficial CAPUFE en X permite consultar cierres, accidentes y otras incidencias en las autopistas administradas por el organismo.

Además, el 074 está disponible las 24 horas del día para solicitar gratuitamente auxilio vial, asistencia médica o información sobre las condiciones de la carretera.

En caso de necesitar apoyo, también se pueden tener a la mano:

074: Capufe

Capufe 088: Guardia Nacional

Guardia Nacional 911: emergencias

Consultar estos canales poco antes de salir puede ser más útil que depender únicamente de un horario, ya que las condiciones de la carretera pueden cambiar a lo largo del día.

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