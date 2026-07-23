El inicio de las vacaciones en México satura las principales autopistas del país con millones de familias ansiosas por llegar a su destino. Sin embargo, es de suma importancia tener en cuenta las normas de tránsito federales.

Las autoridades mexicanas mantienen operativos permanentes para interceptar vehículos que, por ley, tienen estrictamente prohibido circular en carreteras según las indicaciones del organismo Caminos y Puentes Federales (Capufe).

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Capufe: ¿qué carros no pueden circular en carreteras de México?

Según señaló el organismo, esta lista de vehículos tiene como intención promover la seguridad entre automovilistas, tratando de evitar accidentes durante estas vacaciones.

Y es que Capufe compartió las características de los vehículos que no pueden circular por las carreteras de nuestro país.

Autos considerados de baja velocidad

Entre estos vehículos se encuentran bicicletas, triciclos, trimotos, cuatrimotos. Esto lo reitera Capufe por la necesidad de una velocidad mínima constante, para evitar retrasos y mantener un flujo constante.

Máquinas de construcción

Esto incluye también del sector agrícola como tractores, trilladoras, sembradoras, entre otras. Esto a la baja velocidad y al gran tamaño, superando las dimensiones.

Autos con carga y altura excesiva

Vehículos que sobrepasen los 4.25 metros de alto y 2.60 metros de ancho tampoco tendrán permitido circular. Esto por la inestabilidad que generan y podría ser un riesgo para el resto de los automovilistas.

Vehículos sin documentación en orden

Automóviles sin placas, con infracciones sin pagar, sin seguro y sin verificación vigente no podrán circular por las carreteras.

Autos que rebasen su capacidad

También, la Capufe prohíbe la circulación a vehículos con sobrecupo, por lo que los autos no pueden llevar un número mayor de personas al de los asientos ni en lugares distintos como en la cajuela.

Programa “Cero Efectivo” de Capufe

Jesús Antonio Esteva Medina, encargado de la dependencia, compartió que mil 50 carriles de las 129 plazas de cobro operadas por Capufe ya tienen disponible el sistema electrónico de telepeaje.

Y es que el organismo busca seguir avanzando en el esquema “Cero Efectivo”, el cual tiene como objetivo agilizar el tránsito vehicular y reducir las filas en las casetas del territorio mexicano.

Recordemos que el cobro por telepeaje permite cubrir la cuota de la autopista mediante un dispositivo conocido como TAG. Cuando el vehículo pasar por el carril habilitado, los lectores lo detectan y realizan el cobro a la cuenta asociada.

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Se informa a las personas usuarias de la autopista México - Cuernavaca, que a partir del 15 de julio de 2026 en la Plaza de cobro Tlalpan se realiza el cobro de peaje de la siguiente forma:



🔘En efectivo por los carriles centrales.

🔘Con TAG en todos los… — CAPUFE (@CAPUFE) July 16, 2026

Según lo informado, un pago en efectivo tarda aproximadamente un minuto; por el otro lado, si lo realizas mediante el TAG puede completarse en solamente 10 segundos, ahorrando tiempo y evitando largas filas, sobre todo, en periodos de alta demanda.

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