Confirmado en Baja California: adultos mayores que cumplan estos requisitos pueden acceder a cirugías de cataratas gratis

En Baja California, las personas de 60 años o más pueden acceder a cirugías gratuitas de cataratas a través de las Caravanas de Salud, un programa del Gobierno estatal.

De acuerdo con la convocatoria, el proceso comienza con una valoración gratuita de optometría, donde personal de salud revisa cada caso y determina si la persona puede ser candidata a la cirugía. Sin embargo, y pese a aprobar el primer parámetro, también es necesario cumplir con ciertos requisitos como no contar con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE.

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¿Cómo solicitar la cirugía gratuita de cataratas?

Según la Secretaría de Salud de Baja California, las valoraciones y cirugías se brindan conforme se requieren, por lo que las personas interesadas pueden solicitar información y acudir a revisión en cualquier momento en las Caravanas de Salud Móviles.

Estas unidades recorren distintas comunidades del estado y ofrecen valoraciones de optometría.

Por lo anterior, el Gobierno de Baja California mantiene números de atención según la zona:

Mexicali y San Felipe: (686) 557-1476, (686) 559-6407 y (686) 556-0807

(686) 557-1476, (686) 559-6407 y (686) 556-0807 Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito: (664) 638-6759

(664) 638-6759 Ensenada y San Quintín: (646) 178-0823

Antes de trasladarse, lo mejor es llamar para conocer la sede y las fechas disponibles para la valoración, ya que las Caravanas de Salud cambian de ubicación.

¡Cirugía de cataratas gratis! para nuestros adultos mayores.👵🏼👴🏻



Una atención que les ayuda a recuperar autonomía y calidad de vida, generando Bienestar Compartido para ellos y sus familias. 🧑‍🧑‍🧒



📲 Consulta los requisitos y comunícate al número según tu municipio. pic.twitter.com/5YKuZLTxN3 — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 8, 2026

¿Cuántas personas han recibido una cirugía de cataratas gratis?

El programa lleva varios años en operación. De acuerdo con el Gobierno de Baja California, más de 4 mil personas ya han recibido una cirugía gratuita de cataratas en el estado.

El Plan Estatal de Desarrollo mantiene este procedimiento entre las acciones de salud dirigidas a la población adulta mayor.

¿Qué son las cataratas y cuántas personas viven con ellas en México?

Las cataratas aparecen cuando el cristalino del ojo pierde transparencia, lo que puede causar visión borrosa y dificultad para ver con claridad. De acuerdo con la UNAM, su aparición está relacionada principalmente con el envejecimiento, aunque la diabetes y la exposición prolongada a los rayos ultravioleta también pueden influir.

En México, alrededor de 760 mil personas viven con cataratas y este padecimiento está relacionado con el 34% de los casos de ceguera. Por su parte, la Secretaría de Salud estima cerca de 47 mil 600 nuevos casos cada año.

La buena noticia es que pueden tratarse mediante cirugía. De hecho, la Secretaría de Salud federal las considera una de las principales causas de ceguera reversible en el país.

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