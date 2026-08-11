Regreso a clases en Edomex: estos son los cinco municipios donde habrá ferias con útiles y uniformes a bajo costo desde el 13 de agosto

La feria de útiles y uniformes a bajo costo llega a cinco municipios del Estado de México desde el jueves 13 de agosto. San Mateo Atenco, Tlalnepantla, Naucalpan y Ecatepec abren sus jornadas casi de forma simultánea, mientras Otumba extiende su feria hasta los primeros días de septiembre.

Cuautitlán Izcalli inauguró el ciclo el pasado 6 y 7 de agosto, la sede que abrió el calendario estatal antes de las jornadas que arrancan a mediados de mes. La Procuraduría Federal del Consumidor vigila precios y garantías en cada punto, con descuentos de entre 20 y 40% en mochilas, calzado, libros y equipo de cómputo.

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¿Cuándo abren las ferias de regreso a clases en el Estado de México?

Las jornadas se reparten a lo largo de casi tres semanas sin que dos sedes coincidan en las mismas fechas, lo que permite a las familias mexiquenses planear sus compras según la zona donde residan. La duración de cada feria varía entre tres y nueve días, según el tamaño del municipio y la demanda de servicios gratuitos que ofrece cada sede.

Estas son las sedes que estarán disponibles desde el 13 de agosto en el Estado de México:

San Mateo Atenco: 13 al 16 de agosto

Tlalnepantla: 14 al 16 de agosto, en la estación San Rafael del Tren Suburbano

Naucalpan: 21 al 23 de agosto

Ecatepec: 28 al 30 de agosto

Otumba: 25 de agosto al 2 de septiembre

Vale resaltar que Cuautitlán Izcalli ya realizó su feria el 6 y 7 de agosto, pero forma parte del mismo programa estatal.

Profeco coordina el calendario junto con los ayuntamientos para evitar que los proveedores itinerantes se concentren en una sola fecha y así distribuir la afluencia de compradores entre los distintos puntos. Esta logística busca reducir las filas y garantizar abasto suficiente de uniformes y calzado en cada jornada.

El cierre del calendario mexiquense ocurre a inicios de septiembre, cuando el programa nacional de 55 ferias también concluye su primera etapa en el resto del país. Profeco prevé replicar el mismo esquema de descuentos y trámites gratuitos en las próximas ediciones regionales.

¿Qué descuentos y servicios ofrecen las ferias en Edomex?

Cada sede reúne alrededor de 40 proveedores itinerantes y cerca de 10 comerciantes locales, con rebajas de hasta 40% en mochilas, uniformes, calzado, libros, papelería y equipos de cómputo. También hay oferta de servicios de telecomunicaciones y material para manualidades y bordado de uniformes.

Además de la venta de artículos escolares, las ferias del Estado de México ofrecen expedición de actas de nacimiento y certificados médicos escolares sin costo. Se suman servicios de fotografía, registro para la Tarjeta de Leche para el Bienestar y talleres de tecnologías domésticas.

Los módulos de credencialización de IMSS-Bienestar e INAPAM completan la oferta en cada municipio. La Procuraduría Federal del Consumidor supervisa el cumplimiento de precios exhibidos y las garantías ofrecidas por los proveedores durante toda la jornada.

Si vives en alguno de estos municipios, conviene revisar horarios y ubicación exacta antes de asistir, porque los cupos de servicios gratuitos suelen agotarse temprano.

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