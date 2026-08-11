OFICIAL: Lista de útiles escolares para secundaria de la SEP 2026-2027

El regreso a clases está cerca y la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista de útiles escolares que sugiere a los padres de familia para los estudiantes de secundaria que cursarán el ciclo 2026-2027.

A través de su página, la dependencia federal recordó que los alumnos de educación básica contarán con libros de texto gratuitos y otros materiales educativos, por lo que los útiles escolares representan un complemento para el trabajo cotidiano en las aulas.

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Lista de útiles escolares para los 3 grados de secundaria

Según se indicó, la lista de útiles escolares 2026-2027 está alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), es decir, dicho material busca apoyar al modelo educativo que impulsa “experiencias de aprendizaje vinculadas con la realidad de las comunidades, el pensamiento crítico, la inclusión, la igualdad sustantiva, el cuidado del entorno y la participación del alumnado en la construcción de saberes y conocimiento”. apuntó.

La SEP no determina marcas ni presentaciones. Para los estudiantes de secundaria se solicita:

• Un cuaderno para cada disciplina o asignatura

El tipo de cuaderno será determinado por cada docente, de acuerdo con las necesidades del trabajo en el aula.

• Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo.

• Una caja de lápices de colores.

• Un juego de geometría

• 50 hojas blancas.

La lista es sugerida y aclaró que los maestros podrán solicitar otros recursos cuando sean necesarios para proyectos específicos.

Asimismo, subrayó que la colaboración entre madres, padres y tutores, docentes y autoridades educativas fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Aquí podrás encontrar los materiales que se solicita para alumnos de primaria.

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