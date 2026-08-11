OFICIAL: Lista de útiles escolares para primaria de la SEP

¿Conoces la lista de útiles escolares de la SEP? La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya publicó la lista para alumnos de primaria, para que los padres de familia puedan comenzar a adquirirlos antes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027.

Si tienes hijos que estudian algún grado de primaria, en adn Noticias, te contamos cuáles son los materiales didácticos indispensables que deberán de tener antes del regreso a clases.

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¿Qué cuadernos piden en primero de primaria?

La lista de útiles que publica la SEP para estudiantes de educación básica contiene únicamente materiales escolares básicos como cuadernos, lápices de colores, gomas, bolígrafos, por mencionar algunos; sin embargo, es importante recordar que los maestros y maestras podrán solicitar algunos materiales extra.

Si tu hijo o hija ingresa por primera vez a primaria, es normal que te preguntes: ¿cuáles son los cuadernos que va a utilizar en esta nueva etapa? La lista de útiles escolares para primero de primaria es al siguiente:

2 cuadernos de cuadrícula grande, tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores de madera o pitufas de cera

50 hojas blancas

OJO: Esta lista de materiales escolares es la misma para los alumnos que ingresan a segundo de primaria.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Lista de útiles SEP para alumnos de tercero de primaria

En el caso de los alumnos de tercero de primaria, es importante que los padres y madres de familia consideren algunos materiales extra:

2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Regla de Plástico

Lápices de colores de madera

50 hojas blancas

SEP: ¿Qué útiles escolares necesitan los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria?

4 c uadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

tamaño profesional 1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

Una caja de lápices de colores de madera

1 juego de geometría

50 hojas blancas

¿Cuánto vas a gastar en la lista de útiles de primaria?

Una lista de útiles puede costar entre $412 y $1,095 pesos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). No obstante, es importante que los padres de familia comparen precios y sigan las recomendaciones de la Profeco.

Igualmente, es una buena opción asistir a las Ferias de Regreso a Clases de la Profeco donde podrás encontrar descuentos en útiles, mochilas y uniformes.

¿Cuándo es el regreso de las clases según el calendario escolar de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública publicó el calendario escolar del ciclo escolar 2026-2027, que señala que las clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria comienzan el lunes 31 de agosto de 2026.

Un cambio importante en el nuevo calendario escolar de la SEP es que el ciclo escolar 2026-2027 tendrá una semana menos de clases, ya que el fin de curso será el viernes 9 de julio de 2027.

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