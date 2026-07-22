Los beneficios poco conocidos que incluye el pago de peaje en carreteras operadas por CAPUFE

Al viajar en las carreteras y pagar las casetas, los automovilistas tienen ciertos beneficios que quizá no sabías, aquí te decimos cuáles son y cómo puedes solicitarlos.

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¿Qué beneficios tiene los conductores al pagar el peaje en casetas?

En las carreteras se brinda auxilio vial y mecánico gratuito las 24 horas del día, para solicitarlo debes llamar al 074 en el caso de las autopistas operadas por CAPUFE y al 078 para la red nacional de Ángeles Verdes quienes brindan atención de las 08:00 a las 20:00 horas. Además, todos los automovilistas cuentan con un seguro de viajero.

Auxilio vial gratis

Los servicios que puedes solicitar son:

Auxilio mecánico ante fallas menores como sobrecalentamiento, ponchaduras o batería descargada, paso de corriente, agua para el radiador y arrastre de grúa.

ante fallas menores como sobrecalentamiento, ponchaduras o batería descargada, paso de corriente, agua para el radiador y arrastre de grúa. Orientación turística que incluye información sobre rutas, atractivos, hospedaje, gasolineras o servicios cercanos.

que incluye información sobre rutas, atractivos, hospedaje, gasolineras o servicios cercanos. Asistencia en caso de emergencia donde canalizan reportes a las autoridades para una respuesta inmediata.

En el caso del auxilio vial consiste en trasladar los vehículos de las personas usuarias cuyo peso no exceda la capacidad de carga de la grúa y que por descompostura, falla mecánica o falta de combustible no pueda continuar su recorrido.

Seguro de viajero

CAPUFE también ofrece atención médica prehospitalaria es decir desde los primeros auxilios, durante el traslado en ambulancia y hasta llegar al hospital. La atención a emergencias abarca siniestros, rescate de personas, volcaduras, derrames en la autopista e incendios.

Para el seguro del usuario se envía a un ajustador cuando se solicita por un siniestro para así determinar la responsabilidad civil de la autopista o de la persona usuaria y aplicar el seguro confirme al dictamen y de acuerdo a las condiciones de la póliza vigente.

Si la responsabilidad del accidente es de la autopista el seguro ampara los daños por caída de barrera de paso, baches, animales, objetos sobre el camino, derrumbes, los gastos médicos de quienes viajan en el vehículo y gastos funerarios.

Si la responsabilidad es del usuario la póliza aplica una vez que el seguro particular haya excedido el monto contratado.

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