Viajar por carretera en México sin este seguro en julio y agosto 2026 puede costarte más de $4,000 pesos

Antes de salir de vacaciones por carretera, muchas familias suelen revisar las llantas, calcular la gasolina y preparar el equipaje. Sin embargo, hay otro punto que no debería pasar desapercibido: confirmar que el automóvil tenga un seguro vigente antes de tomar una carretera federal.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (CAPUFE) señala que todos los vehículos que circulen por estas vías deben contar con una cobertura que responda por los daños causados a otras personas o a sus bienes.

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¿Qué seguro se necesita para viajar por carretera?

La cobertura obligatoria es la de responsabilidad civil por daños a terceros. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este seguro responde, dentro de los límites contratados, por las afectaciones que el conductor cause a otras personas, vehículos o propiedades.

Esta obligación comenzó a aplicarse de forma gradual en 2014, conforme al artículo 63 Bis de la ley federal. No es necesario contratar con una empresa específica, pero sí contar con la protección mínima para circular por vías federales.

La cobertura básica no siempre incluye los daños del automóvil responsable, las lesiones de sus ocupantes, el robo o las fallas mecánicas. Estos servicios deben contratarse por separado.

Antes de salir, es importante comprobar que la póliza:

Esté vigente durante todo el viaje

Incluya responsabilidad civil

Tenga correctos los datos y placas del vehículo

Indique los números para reportar un accidente

Precise montos, deducibles y exclusiones

Incluya asistencia vial, robo o daños materiales, si fueron contratados

Una cobertura amplia ofrece mayor respaldo, aunque la ley no obliga a elegir un paquete o aseguradora determinados.

Antes de salir a carretera, verifica que llevas un kit de herramientas y una llanta de refacción en buen estado. pic.twitter.com/R8O9DyZ597 — SICT México (@SICTmx) July 26, 2026

¿De cuánto es la multa por conducir sin seguro en 2026?

El artículo 74 Bis establece una sanción de entre 20 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes circulen por caminos y puentes federales sin un seguro que cubra daños a terceros.

Con la UMA vigente en 2026, cuyo valor diario es de $117.31 pesos, los montos son:

20 UMA: 2 mil 346.20 pesos

2 mil 346.20 pesos 40 UMA: 4 mil 692.40 pesos

La ley permite cancelar la infracción si el propietario contrata una póliza y la presenta ante la autoridad recaudatoria dentro de los siguientes 45 días naturales.

¿El seguro de Capufe sustituye la póliza particular?

Pagar una caseta permite acceder al Seguro de Usuario de (Capufe), pero esta cobertura no reemplaza el seguro obligatorio del automóvil.

Según Capufe, puede aplicarse cuando el percance es ocasionado por una condición atribuible a la autopista, como:

Un bache

Un derrumbe

Un animal sobre la vía

Un objeto en el camino

La caída de una barrera

En estos casos, puede cubrir daños al vehículo, así como gastos médicos y funerarios. Para cristales se aplica un deducible del 25%, con un límite máximo de 116 UMA.

Si el conductor causa el accidente y no tiene seguro particular, deberá pagar un deducible de 10 mil pesos para utilizar la cobertura de Capufe, siempre que el vehículo pese menos de 3.5 toneladas.

Este monto no es una multa y es independiente de la sanción por circular sin póliza. Además, Capufe puede cubrir daños a terceros o a la infraestructura, pero no la reparación del automóvil responsable.

La cobertura puede quedar sin efecto si la autoridad comprueba que el conductor circulaba:

En estado de ebriedad

Bajo la influencia de drogas

A exceso de velocidad

¿Qué hacer si ocurre un accidente en una autopista de Capufe?

El percance debe reportarse de inmediato al 074 o en la caseta más cercana. Después, las personas involucradas deben colocarse en un lugar seguro, seguir las indicaciones del personal y esperar al ajustador.

En el 074 también se brinda:

información sobre las condiciones de la carretera

auxilio vial

atención médica prehospitalaria

apoyo ante incidentes dentro de la red administrada por Capufe

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