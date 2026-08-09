Detienen a mujer con 81 billetes falsos en CDMX: ¿Cómo identificar “dinero patito”?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a una mujer de 34 años que intentó pagar con un billete falso en un establecimiento comercial de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

Por medio de un comunicado, las autoridades capitalinas acudieron al lugar tras una denuncia, luego de que la detenida intentara pagar con diversos billetes falsos, los cuales no tenían sellos de seguridad.

#BoletínSSC | #DETENIDA | Personal de la #SSC de la Ciudad de México detuvo a una mujer que, al parecer, intentó pagar con un billete falso en un establecimiento comercial ubicado en calles de la #ColoniaCentro, alcaldía @AlcCuauhtemocMx.



La afectada señaló la dirección en la… pic.twitter.com/ZTuiER3PxC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 8, 2026

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Decomisan documentos y billetes falsos en CDMX

Las autoridades especificaron que, tras la detención, le aseguraron:

20 hojas con el relieve de actas de nacimiento de la Ciudad de México

de la Ciudad de México 13 pasaportes de diferentes entidades

de diferentes entidades Seis credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE)

(INE) Tres tarjetas de circulación

10 tarjetas de plástico con distintos logotipos de diversas instituciones y sin datos personales

con distintos logotipos de diversas instituciones y sin datos personales 11 hojas con imágenes de billetes de 100 dólares estadunidenses

con imágenes de 16 sellos de golpe con diversos logotipos

81 billetes falsos de moneda nacional

¿Cómo identificar un billete falso durante 2026?

Si te pagan o te regresan cambio con billetes, estas son las características que debes revisar para evitar que de ten “dinero patito”:

Elementos a simple vista

Ventana transparente : puedes encontrar algunos elementos de relieve

: puedes encontrar algunos elementos de relieve Registro perfecto : revisa el anverso y reverso del billete a contraluz, ahí deberás de ubicar algunos complementos como un mapa de México u otros que cambian según la denominación

: revisa el anverso y reverso del billete a contraluz, ahí deberás de ubicar algunos complementos como un mapa de México u otros que cambian según la denominación Folios : se ubican de manera horizontal y vertical

: se ubican de manera horizontal y vertical Hilo microimpreso e hilo de seguridad : los billetes pueden tener alguno de los dos o ambos y se cruzan verticalmente

: los billetes pueden tener alguno de los dos o ambos y se cruzan verticalmente Marca de agua: se puede ver por ambas caras del billete y tienen tonalidades, así como detalles en la imagen

Elementos que se distinguen con el movimiento

Denominación multicolor : algunos billetes contienen pequeños números en su interior

: algunos billetes contienen pequeños números en su interior Elementos que cambiar de color : se vuelven visibles al ver un billete de frente e inclinarlo un poco

: se vuelven visibles al ver un billete de frente e inclinarlo un poco Hilo 3D e hilo dinámico: aparece como una línea punteada, al moverlo se pueden ver caracoles, mientras que con el hilo dinámico puedes ver que los números se desplazan

Si recibes un billete falso, acude a una sucursal de cualquier banco para que te cambien el papel moneda y sea analizado por el Banco de México (Banxico); no obstante, si te quieren pagar con uno, entonces denuncia ante las autoridades.

¿Cuáles son los billetes más falsificadas en México durante 2026?

En el país, de acuerdo a Banxico, los billetes más falsificados en lo que va del año son los de 500 pesos, pero la lista sigue de la siguiente manera:

100 pesos

200 pesos

Mil pesos

50 pesos

20 pesos

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