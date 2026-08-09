Detienen a mujer con 81 billetes falsos en CDMX: ¿Cómo identificar “dinero patito”?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a una mujer de 34 años que intentó pagar con un billete falso en un establecimiento comercial de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).
Por medio de un comunicado, las autoridades capitalinas acudieron al lugar tras una denuncia, luego de que la detenida intentara pagar con diversos billetes falsos, los cuales no tenían sellos de seguridad.
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Decomisan documentos y billetes falsos en CDMX
Las autoridades especificaron que, tras la detención, le aseguraron:
- 20 hojas con el relieve de actas de nacimiento de la Ciudad de México
- 13 pasaportes de diferentes entidades
- Seis credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE)
- Tres tarjetas de circulación
- 10 tarjetas de plástico con distintos logotipos de diversas instituciones y sin datos personales
- 11 hojas con imágenes de billetes de 100 dólares estadunidenses
- 16 sellos de golpe con diversos logotipos
- 81 billetes falsos de moneda nacional
¿Cómo identificar un billete falso durante 2026?
Si te pagan o te regresan cambio con billetes, estas son las características que debes revisar para evitar que de ten “dinero patito”:
Elementos a simple vista
- Ventana transparente: puedes encontrar algunos elementos de relieve
- Registro perfecto: revisa el anverso y reverso del billete a contraluz, ahí deberás de ubicar algunos complementos como un mapa de México u otros que cambian según la denominación
- Folios: se ubican de manera horizontal y vertical
- Hilo microimpreso e hilo de seguridad: los billetes pueden tener alguno de los dos o ambos y se cruzan verticalmente
- Marca de agua: se puede ver por ambas caras del billete y tienen tonalidades, así como detalles en la imagen
Elementos que se distinguen con el movimiento
- Denominación multicolor: algunos billetes contienen pequeños números en su interior
- Elementos que cambiar de color: se vuelven visibles al ver un billete de frente e inclinarlo un poco
- Hilo 3D e hilo dinámico: aparece como una línea punteada, al moverlo se pueden ver caracoles, mientras que con el hilo dinámico puedes ver que los números se desplazan
Si recibes un billete falso, acude a una sucursal de cualquier banco para que te cambien el papel moneda y sea analizado por el Banco de México (Banxico); no obstante, si te quieren pagar con uno, entonces denuncia ante las autoridades.
¿Cuáles son los billetes más falsificadas en México durante 2026?
En el país, de acuerdo a Banxico, los billetes más falsificados en lo que va del año son los de 500 pesos, pero la lista sigue de la siguiente manera:
- 100 pesos
- 200 pesos
- Mil pesos
- 50 pesos
- 20 pesos
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