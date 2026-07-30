Fecha de inicio de la nueva ruta del Metrobús CDMX que conectará la Terminal 1 y 2 del AICM

El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) informó que en colaboración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez operará el servicio de conexión entre las terminales 1 y 2.

El servicio de esta nueva ruta iniciará a partir del sábado 1 de agosto y, desde ese día, tendrá un horario de 04:30 a las 00:00 de lunes a domingo.

La frecuencia entre una unidad y otra del Metrobús CDMX será de aproximadamente 12 minutos.

🗞️ EN COORDINACIÓN CON El @AICM_mx, METROBÚS OPERARÁ EL SERVICIO DE CONEXIÓN ENTRE LAS TERMINALES 1 Y 2 https://t.co/9CIkzZ1C51 pic.twitter.com/LjiIPehOvD — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 30, 2026

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¿Cuánto costará el servicio del Metrobús CDMX dentro del AICM?

De acuerdo al comunicado oficial, la tarifa para esta conexión será la misma de la Ruta Quetzalcóatl, es decir, 30 pesos y se podrá pagar con los siguientes métodos de pago:

Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI)

(TMI) Tarjetas bancarias de crédito o débito

Relojes o teléfonos inteligentes con tecnología NFC

¿Cuál es la diferencia de la nueva ruta del Metrobús CDMX con Ruta Quetzalcóatl?

Las autoridades del Metrobús informaron que las zonas de ascenso y descenso estarán “debidamente señalizadas” y personal en el sitio para orientación. Ya que sólo trasladará de una terminal del AICM a otra.

La principal diferencia estará en la Terminal 2, donde las unidades serán las que especifiquen la ruta que siguen, ya que la Ruta Quetzalcóatl que tiene destino a la estación Amajac, de la línea 7, se toma ahí principalmente.

Además, esta última tiene un horario diferente al que anunciaron para la ruta dentro del AICM:

Lunes a viernes

La primera salida desde Amajac es 04:41 horas y la última es a las 23:21 horas

es 04:41 horas y la última es a las 23:21 horas La primera salida desde Aeropuerto T1 y T2 es a las 04:41 horas, mientras que la última es a las 00:03 horas

Sábados

La primera salida desde Amajac es 04:38 horas y la última es a las 23:21 horas

es 04:38 horas y la última es a las 23:21 horas La primera salida desde Aeropuerto T1 y T2 es a las 04:40 horas, mientras que la última es a las 00:04 horas

Domingos

La primera salida desde Amajac es 04:35 horas y la última es a las 23:23 horas

es 04:35 horas y la última es a las 23:23 horas La primera salida desde Aeropuerto T1 y T2 es a las 04:42 horas, mientras que la última es a las 00:00 horas

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