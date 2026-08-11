Un intento de asalto a los tripulantes de un vehículo movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde uno de los probables responsables fue detenido.

De acuerdo con la dependencia, tres policías que se identificaron como escoltas del vehículo en el que viajaba el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, realizaron detonaciones para disuadir a los asaltantes.

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🚔⚠️ Policías de la #CDMX frustraron un intento de asalto contra Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres), coordinador general del C5 (@C5_CDMX), en la colonia Juárez. Hay una persona detenida pic.twitter.com/jcpKDyj3AL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

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SSC informó detención de un probable asaltante contra Chiprés

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención de un posible responsable en el asalto contra Salvador Guerrero Chiprés.

“Personal de la SSC tomó conocimiento del intento de asalto a los tripulantes de un vehículo en la calle Abraham González y la Avenida Morelos, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc”, comienza el comunicado de la dependencia.

“Tres policías de esta Secretaría que se identificaron como escoltas del vehículo en el que viajaba el Coordinador General del C5”, continúa la publicación.

Además, los elementos realizaron detonaciones para intentar disuadir a los asaltantes; posteriormente, lograron detener a uno de los posibles responsables, quien portaba una réplica de arma de fuego.

El presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para comenzar con las diligencias y determinar su situación.

Aseguran la zona tras intento de asalto a Guerrero Chiprés

Tras los hechos, la SSC informó que Salvador Guerrero Chiprés se encuentra ileso y gracias a la oportuna intervención de los elementos policíacos lograron detener a uno de los posibles responsables.

Durante este hecho, la zona fue asegurada por elementos de seguridad y las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer este intento de asalto y determinar si hay más personas involucradas.

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