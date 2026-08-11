Secuestran y asesinan a custodia del penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

Una custodia del Centro Penitenciario Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, fue privada de la libertad durante la mañana de este martes 11 de agosto. Autoridades estatales desplegaron un operativo para intentar localizarla y hace unos minutos se confirmó que su cuerpo fue hallado sin vida.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que: “fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, con características coincidentes con las de una persona reportada como privada ilegalmente de la libertad este 11 de agosto de 2026, en el sector Santa Rocío”

La #SSPSinaloa informa que fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, con características coincidentes con las de una persona reportada como privada ilegalmente de la libertad este 11 de agosto de 2026, en el sector Santa Rocío, en #Culiacán, quien se desempeñaba en el área… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 11, 2026

SSPE de Sinaloa confirma secuestro y aseinato de celadora en Culiacán

Más temprano, la SSPE confirmó que recibió, mediante el 089, una denuncia anónima relacionada con la privación ilegal de la libertad, de una mujer que trabaja en el área de seguridad del penal. El Grupo institucional mantiene acciones de búsqueda e investigación.

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La #SSPSinaloa informa que, este martes 11 de agosto de 2026 se recibió, a través del 089, una denuncia anónima relacionada con la privación ilegal de la libertad de una mujer, quien labora en el área de seguridad del Centro Penitenciario Aguaruto.



Autoridades del Grupo… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 11, 2026

¿Qué se sabe de la desaparición de la custodia del Centro Penitenciario Aguaruto?

La mujer fue identificada en reportes periodísticos como María de los Ángeles, de 35 años, quién estaría adscrita a la Policía Penitenciaria de Sinaloa.

De acuerdo con la información definida, un grupo de hombres armados ingresaron por la fuerza a un domicilio ubicado en el fraccionamiento de Santa Rocío, al poniente de Culiacán, donde sometieron a la trabajadora penitenciaria y posteriormente se la llevaron en un vehículo.

#ÚLTIMAHORA 🚨👮Privan de la libertad a una custodia del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán: el hecho ocurrió en el fraccionamiento Santa Rocío. pic.twitter.com/PVFwPfDEAf — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) August 11, 2026

Autoridades de Sinaloa despliegan operativo de búsqueda de custodia desaparecida

Después de conocerse el caso, elementos de diversas corporaciones iniciaron un operativo de búsqueda e investigación para establecer el paradero de la mujer y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

La Fiscalía General del Estado también habría activado un mecanismo de búsqueda para mujeres desaparecidas, mientras que sean recaban datos que puedan contribuir a su localización.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente que María de Los Ángeles ya haya sido localizada, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras familiares y corporaciones de seguridad esperan obtener in formación que permita localizar a la celadora desaparecida.

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