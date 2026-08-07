¡Atención, automovilistas de la Ciudad de México! Agosto trae una nueva fecha límite para realizar la verificación vehicular y evitar sanciones económicas que podrían alcanzar los 9 mil pesos.

Según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, algunos vehículos deberán acudir al verificentro correspondiente para realizar la verificación vehicular de acuerdo al color del engomado y último digito de la placa.

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¿Qué carros deben verificar en agosto 2026 en CDMX?

La publicación oficial de la Sedema señala que este mes los vehículos que deben verificar en agosto de 2026 son:

Engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 Engomado rosa, terminación de placas 7 y 8

Es importante señalar que los vehículos de engomado amarillo tienen hasta el 31 de agosto para realizar este trámite; mientras que los carros con terminación 7 y 8 pueden hacerlo durante agosto y septiembre.

¿De cuánto es la multa por no verificar a tiempo en CDMX?

La misma Sedema también informó que los automovilistas que no verifiquen su vehículo serán acreedores a una multa de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 2 mil 346 pesos.

Aunque este monto podría aumentar por no realizar la verificación vehicular si se acumulan sanciones adicionales:

Circular sin verificación (entre 2 mil y 3 mil 300 pesos)

Arrastre de grúa y depósito vehicular (900 más la tarifa diaria de 115 pesos)

¿Qué necesito para realizar la verificación vehicular en CDMX?

Primero deberás agendar una cita en el portal de la Sedema, donde te pedirán tu Llave CDMX y deberás elegir el verificentro autorizado de tu preferencia, así como la hora y fecha.

El día de tu cita, deberás presentar estos documentos para realizar la verificación vehicular:

Identificación oficial vigente

Comprobante de última verificación

Tarjeta de circulación

Copia de la factura (solo si es vehículo nuevo)

Para este 2026, el costo de la verificación vehicular es de 765 pesos. Recuerda estar al corriente con la tenencia o multas de tránsito para poder realizar la verificación vehicular.

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