Accidente de helicóptero en Río de Janeiro deja muertos; su familia los esperaba en tierra

Un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, cobró la vida de cuatro personas, entre ellas tres mujeres colombianas.

Los hechos ocurrieron el sábado 8 de agosto aproximadamente a las 11:00 de la mañana, cuando el helicóptero (Robinson R44) se estrelló en una zona boscosa que se encuentra cerca del mirador Vista Chinesa.

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¿Qué se sabe del accidente de helicóptero en Río de Janeiro?

De acuerdo con los primeros reportes, las tres mujeres formaban parte de una familia de origen colombiano que había viajado a Río de Janeiro y contratado un recorrido aéreo para conocer distintos puntos de la ciudad y para disfrutar del paseo se dividieron en dos grupos.

Mientras que las tres mujeres disfrutaban del paseo sus otros familiares permanecieron en tierra, pero de un momento a otro la conversación se interrumpió. Más tarde la aeronave fue localizada, así como los cuerpos, incluido el del piloto. Las víctimas fueron llevados al Instituto de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.

Accidente de helicóptero en Río de Janeiro (Aline Massuca/REUTERS)

¿Qué dijo el gobierno de Colombia?

A través de un comunicado, el Gobierno de Colombia lamentó el accidente aéreo y señaló que el Consulado en Río de Janeiro está contactando a los familiares de las connacionales para brindar la orientación correspondiente y está en coordinación con las autoridades locales adelantando las diligencias.

El Gobierno de Colombia lamenta profundamente el accidente aéreo ocurrido este 8 de agosto en Río de Janeiro, Brasil, en el que, de acuerdo con información preliminar, habrían fallecido tres ciudadanas colombianas.



El Consulado de Colombia en Río de Janeiro está contactando a… pic.twitter.com/69TWySnOne — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 8, 2026

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