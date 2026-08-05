UNAM termina contrato con Territorium Life, empresa encargada del examen con irregularidades

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que concluyó de forma anticipada el contrato con Territorium Life, la empresa encargada de realizar el examen de acceso a la licenciatura donde se encontraron irregularidades.

Durante una conferencia este miércoles 5 de agosto, el abogado de la máxima casa de estudios, Hugo Concha Cantú, aclaró que hasta el momento no han solicitado sanciones o multas contra la empresa debido a que solicitarán una auditoria tecnológica e interna.

“El fin de esta auditoría tecnológica es para deslindar responsabilidades. No tenemos interés de proteger a la empresa, pero tampoco (vamos a) culpar sin argumentos jurídicos”, explicó ante los medios de comunicación.

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La UNAM (@UNAM_MX) anunció la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, empresa encargada de aplicar el examen virtual de ingreso a licenciatura, debido a las anomalías detectadas durante la prueba pic.twitter.com/a0fVPWW92a — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 5, 2026

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¿Qué implica el término anticipado del contrato entre la UNAM y Territorium Life?

Las autoridades universitarias explicaron que el término del contrato de forma anticipada implica para la UNAM recibir todas las bases de datos de los exámenes, es decir, lo que utilizarán para las investigaciones que se seguirán.

Asimismo, explicaron, de común acuerdo tanto la empresa como la Universidad Nacional designarán a una empresa especializada para llevar a cabo la auditoria tecnológica sobre la plataforma del examen.

UNAM solicitará a la ASF análisis del contrato

Además, se dio a conocer que la universidad solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ADF) analizar el proceso de contratación de Territorium Life con el fin de deslindar responsabilidades.

“El día de ayer el señor rector de la Universidad solicitó a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo justamente también una auditoría a todo el procedimiento de contratación”, puntualizó el abogado Concha Cantú.

Finalmente, destacó que la propia UNAM, a través de su contraloría, realizará una auditoria interna tal como lo marca la legislación universitaria.

¿Cuándo se aplicará el examen de control de la UNAM para el ingreso a licenciatura?

El pasado martes 4 de agosto, la UNAM dio a conocer las fechas para la aplicación del examen de control, la medida que tomaron tras detectarse irregularidades en los resultados del examen de acceso a licenciatura.

Las fechas serán:

León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

(12 y 13 de agosto) Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

(13 de agosto) Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

(15 y 16 de agosto) Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

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