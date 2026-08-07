La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)ya habilitó el sistema para que los aspirantes convocados al examen de control presencial consulten fecha, horario, sede y documentación requerida, informó la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

A partir de este viernes 7 de agosto, las y los estudiantes que presenten nuevamente la evaluación podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO”, el cual se encuentra en el micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

Actualización de información sobre el Examen de Control Presencial 👇: pic.twitter.com/K3i55dAekr — UNAM (@UNAM_MX) August 7, 2026

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¿Cómo consultar la cita para el examen de control de la UNAM?

Todos los aspirantes para nivel Licenciatura que presentarán el examen de control presencial podrán ingresar a la página “TU SITIO” y consultar la información sobre su cita asignada.

Desde la tarde de este viernes 7 de agosto las personas interesadas en ingresar a la UNAM y que realizarán este examen podrán consultar:

Fecha

Horario

Sede

Croquis

Documentación requerida

Además, la DGAE proporcionó un correo en caso de tener dudas sobre el proceso de selección: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM?

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el examen de control presencial será aplicado del 12 al 19 de agosto en cuatro sedes:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto

¿Quiénes deben presentar el examen de control de la UNAM?

La UNAM informó que los aspirantes que obtuvieron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo con el que se ingresó a la carrera, plantel y modalidad en los procesos de admisión de 2021 a 2026 deberán repetir la prueba.

Esto no significa una acusación de trampa hacia esos estudiantes; simplemente se busca dar certeza estadística tras las irregularidades en el examen virtual.

Y es que más de 50 mil aspirantes volvieron a ser convocados para presentar este examen de control de la UNAM, pero ahora en la modalidad presencial.

¿Cuándo inicia el nuevo ciclo escolar en la UNAM?

Ante los movimientos por este nuevo proceso, se estableció un regreso escalonado a las clases de la UNAM para el ciclo 2026-2027:

Estudiantes de reingreso comenzarán clases el lunes 17 de agosto

Estudiantes de primer ingreso (Pase Reglamentado y Concurso de Selección) el lunes 31 de agosto

Es importante señalar que las y los estudiantes que cuentan con Pase Reglamentado tienen su lugar asegurado y este examen de control de la UNAM no les afecta, solamente deberán estar pendientes a recibir instrucciones de su inscripción.

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