El parque a una hora de Monterrey con zoológico, tirolesa y alberca: esto cuesta la entrada en agosto de 2026

A unos kilómetros del centro de Monterrey se encuentra Los Faisanes, un parque recreativo con zoológico, granja infantil, albercas y actividades al aire libre. Está ubicado en Camino a las Pedreras en el kilómetro 1.5 de la carretera a las Grutas de García, en el municipio de García, Nuevo León, por lo que, desde la capital regiomontana, es posible llegar en aproximadamente 1 hora.

De acuerdo con su sitio oficial, durante agosto de 2026 la entrada general cuesta solo $300 pesos. Respecto al horario, el parque abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, aunque las albercas recreativas cierran a las 17:30.

El acceso a las albercas está incluido en el brazalete general que se entrega al pagar la entrada general. En cambio, la renta de cabañas y espacios con asador tiene un costo adicional.

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¿Qué atracciones tiene Los Faisanes?

De acuerdo con el sitio oficial de Los Faisanes, el parque combina actividades acuáticas, contacto con animales y espacios para pasar el día en familia. Entre sus principales atractivos se encuentran:

Zoológico con animales exóticos

Camellos, cebras y antílopes

Granja infantil

Tres albercas recreativas

Albercas para niños

Lago artificial y estanque de patos

Tirolesa

Juegos infantiles y acuáticos

Corrales y granero

Puente colgante

Muelle y zona de pesca

Palapas y áreas verdes

El complejo también ofrece otros servicios como:

Alberca termal

Jacuzzi con hidromasaje

Baño de vapor

Masajes

Hospedaje en cabañas y suites

Renta de espacios con asador

Estos pueden tener un costo adicional y están sujetos a disponibilidad, por lo que conviene consultar las tarifas antes de acudir.

¿Cómo llegar a Los Faisanes desde Monterrey?

Una de las rutas habituales en automóvil es:

Salir del centro de Monterrey rumbo al poniente por la avenida Abraham Lincoln

Continuar en dirección al municipio de García

Incorporarse a la carretera Monterrey-García

Seguir los señalamientos hacia el centro de García y las Grutas de García

Tomar el Camino a las Pedreras o la carretera a las Grutas

Avanzar hasta el kilómetro 1.5, donde se encuentra la entrada al parque

El recorrido suele durar alrededor de una hora, aunque el tiempo puede cambiar según el punto de salida y las condiciones del tránsito.

¿Dónde comprar las entradas para Los Faisanes?

Para acceder, es necesario adquirir el brazalete de manera directa en la taquilla.

Antes de viajar, también se puede contactar al parque por WhatsApp para confirmar si existe alguna modalidad de reservación o preventa, así como la disponibilidad de cabañas y actividades.

Los canales oficiales son:

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