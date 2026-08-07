Después de semanas intensas por la polémica con el Examen de Ingreso a Licenciatura, poco a poco la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) empieza a poner orden en su proceso.

Este viernes 7 de agosto, la UNAM dio a conocer las sedes donde se llevará a cabo el Examen de control presencial para los aspirantes que deberán repetir la evaluación correspondiente al proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027/1.

🎓 ¡Atención, aspirantes de la @UNAM_MX! Ya está habilitado el sistema de la Dirección General de Administración Escolar para obtener la cita correspondiente al Examen de Control presencial pic.twitter.com/OZAlkZLv2x — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 7, 2026

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Sedes para el Examen de control de la UNAM

Luego de las irregularidades registradas durante el proceso de selección y tras una reunión de emergencia, la UNAM anunció las sedes para el Examen de control.

Si eres una de las personas convocadas y te preguntas, ¿dónde se aplicará el Examen de control de la UNAM? Estas son las sedes asignadas:

León, Guanajuato : Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

: Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias. Oaxaca, Oaxaca : Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco No.15, San Felipe del Agua.

: Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco No.15, San Felipe del Agua. Tijuana, Baja California : Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza No. 4750, colonia Soler.

: Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza No. 4750, colonia Soler. Ciudad de México: Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

¿Cuándo se realizará el Examen de Control de la UNAM?

Al igual que la sede particular, también cada ciudad tendrá sus propias fechas para esta prueba. Estos son los días de aplicación del Examen de control de la UNAM:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto

Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto

🚨#AlertaADN



🎓📍 La UNAM (@UNAM_MX) dio a conocer las sedes y horarios del Examen de Control Presencial 👇🏻https://t.co/5EaWfKYwqS pic.twitter.com/QAlhxDtdXm — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 7, 2026

¿Cuántos aspirantes presentarán el Examen de control?

Los estudiantes podrán conocer el lugar, fecha, hora, croquis y la documentación necesaria para presentar esta prueba luego de acceder a “TU SITIO” con su clave personal.

En su boletín, la UNAM informó que el Examen de control se aplicará a 58 mil 783 aspirantes: 53 mil 568 en CDMX; 2 mil 777 en León; mil 920 en Oaxaca; y 518 en Tijuana.

Finalmente, la UNAM reitera que todos los aspirantes deberán entrar al portal de forma anticipada para conocer esta información y acudir en tiempo y forma al examen de control.

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