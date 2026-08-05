Examen de Control de la UNAM 2026: ¿Cuántos aciertos piden en las carreras más solicitadas?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) repetirá el Examen de Control para nuevo ingreso. Por eso, es importante que si vas a presentar esta prueba conozcas cuál es la cantidad de aciertos que pide la Máxima Casa de Estudios en 2026 para las carreras más solicitadas. Te contamos los detalles.

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¿Cuántos aciertos piden las carreras de la UNAM en el Examen de Control de la UNAM 2026?

Para el examen de control de la UNAM 2026, las carreras más solicitadas exigen los puntajes de referencia más elevados. Por ejemplo, los aspirantes para carreras como Médico Cirujano e Ingeniería Espacial deberán de realizar las mejores pruebas.

Para lograr quedarse en las carreras más solicitadas, los aciertos con los que requieres cumplir son los siguientes:

Ingeniería Aeroespacial (CU): 111

Médico Cirujano (Facultad de Medicina, CU): 111

Médico Cirujano (Fes Zaragoza, CU): 106

Médico Cirujano (Fes Iztacala, CU): 105

Física (CU): 104

Química Farmacéutico Biológica (Facultad de Química): 104

Ciencias de la Computación (CU): 102

Actuaría (Facultad de Ciencias, CU): 101

Física Biomédica (CU): 101

Traducción (Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción): 100

Medicina Veterinaria y Zootecnia (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia): 99

Psicología (Facultad de Psicología): 99

Diseño y Comunicación Visual (Facultad de Artes y Diseño): 99

Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales): 98

Química (Facultad de Química): 97

Química Farmacéutico Biológica (FES Zaragoza): 97

Artes Visuales (Facultad de Artes y Diseño): 96

Ingeniería Mecánica (CU): 95

Ingeniería en Computación (CU): 94

Ingeniería Química (CU): 94

Nutriología (FES Zaragoza): 94

Ciencias de la Comunicación (FCPyS, CU): 94

La UNAM informa a las y los aspirantes el procedimiento para participar en el Examen de Control Presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 👇. pic.twitter.com/6Q8rC8mGq8 — UNAM (@UNAM_MX) August 5, 2026

¿Dónde y cómo consultar si puedes presentar el examen de control de la UNAM?

Puedes consultar si eres candidato al examen de control de la UNAM en el Portal Oficial de la DGAE. A partir del 5 de agosto de 2026 están disponibles los puntajes mínimos requeridos y desde el 7 de agosto podrás entrar a “TU SITIO” con tu clave para obtener tu cita.

Fechas y sedes para realizar el examen de control de la UNAM

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto

12 y 13 de agosto Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto

13 de agosto Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto

15 y 16 de agosto Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto

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