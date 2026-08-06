Paso a paso para conocer si debes realizar el examen de control de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que, tras detectarse irregularidades en el examen de acceso a la licenciatura, se aplicará una prueba de control para los aspirantes que fueron aceptados y algunos que tuvieron puntuación necesaria para ingresar, pero no lo lograron.

Las pruebas se realizarán en cuatro entidades de la república en diferentes días durante el mes de agosto, justo antes de que comience el ciclo escolar; sin embargo, como se mencionó, no todos los que realizaron el examen deben de presentarse a la cita, por lo que te contamos cómo saber si debes hacer la prueba.

#PortadaGaceta El Examen de Control Presencial se aplicará de 12 al 19 de agosto > https://t.co/I9qSn5yqvp



Consulta la edición completa de @Gaceta_UNAM > https://t.co/njCfGqWCUo pic.twitter.com/lnijWNqyRQ — UNAM (@UNAM_MX) August 6, 2026

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Paso a paso para saber si debes de realizar el examen de control de la UNAM

A partir del pasado miércoles 5 de agosto se pueden revisar los puntajes mínimos en el sitio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE)

se pueden revisar los puntajes mínimos en el (DGAE) Viernes 7 de agosto : si formas parte de los que tiene el puntaje mínimo por carrera, entonces debes ingresar con tus datos personales a la sección Tú Sitio y obtener la cita para el examen

: si formas parte de los que tiene el puntaje mínimo por carrera, entonces debes ingresar con tus datos personales a la y Descarga la documentación que te dará el sistema, ahí tendrás la fecha, horario, sede y croquis de cómo llegar al lugar donde será el examen

que te dará el sistema, ahí tendrás la fecha, horario, sede y croquis de cómo llegar al lugar donde será el examen Asiste a presentar el examen de control de la UNAM

¿Dónde se realizará el examen de control de la UNAM?

El examen de la UNAM se realizará en cuatro entidades federativas en diferentes días:

León, Guanajuato : del 12 a 13 de agosto

: del 12 a 13 de agosto Oaxaca, Oaxaca : 13 de agosto

: 13 de agosto Tijuana, Baja California : 15 y 16 de agosto

: 15 y 16 de agosto Ciudad de México (CDMX): del 17 al 19 de agosto

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