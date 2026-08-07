Ante fraude en USICAMM y UNAM, el reto es fortalecer una cultura de la honestidad: Otoniel Martínez

Las irregularidades detectadas en procesos de evaluación académica y profesional volvieron a generar preocupación, luego de que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) cancelara el examen de promoción horizontal tras identificar diversas conductas indebidas durante su aplicación en línea, informó el periodista Otoniel Martínez.

En esta evaluación participaron más de 50 mil docentes que buscaban acceder a incentivos económicos y avanzar en su desarrollo profesional con base en sus resultados. Sin embargo, el sistema detectó anomalías que comprometieron la validez del proceso.

Entre las irregularidades reportadas se encontraron participantes que utilizaron sus celulares para buscar y obtener respuestas durante el examen, así como casos en los que se colocó una fotografía frente a la cámara para simular la presencia del profesor mientras otra persona realizaba la prueba.

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Ante estas situaciones, la USICAMM determinó cancelar la evaluación y convocó a una nueva aplicación para el próximo 9 de agosto, decisión que obligará a miles de maestros a repetir el examen, incluso a quienes lo realizaron conforme a las reglas.

Este aso ocurre poco después de la controversia generada por las trampas detectadas en el examen de ingreso a la Licenciatura de la UNAM, donde también se repetirá la evaluación debido fraude por parte de algunos aspirantes.

De acuerdo con Martínez, la coincidencia de ambos episodios demuestra la importancia de proteger los procesos que buscan reconocer el conocimiento, el esfuerzo y el mérito. El periodista consideró que cuando las prácticas deshonestas comienzas a repetirse en distintos ámbitos, dejan de ser hechos aislados y reflejan un problema más amplio relacionado con el respeto a las normas y la integridad.

El reto es fortalecer una cultura de la honestidad y garantizar que las oportunidades se obtengan con base en la preparación y no mediante engaños, puntualizó.

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