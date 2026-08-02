Los 3 requisitos que pide Volkswagen para llevar la garantía de tu auto a 8 años o 160,000 kilómetros

La automotriz alemana Volkswagen fija 3 requisitos para ampliar la garantía de tu auto hasta ocho años o 160,000 kilómetros, un beneficio que depende de la antigüedad del vehículo y del kilometraje recorrido desde su entrega. El cumplimiento del historial de mantenimiento también resulta obligatorio, y el trámite aplica igual en la compra a crédito que en la contratación directa con un concesionario Volkswagen en México.

El programa se llama Garantía Extendida y sustituye la cobertura original una vez que esta concluye, sin interrumpir la protección mecánica ni eléctrica del vehículo. La marca ofrece distintos paquetes según el año modelo del auto, y el kilometraje máximo permitido varía en cada caso conforme a las condiciones vigentes en los concesionarios de México.

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¿Qué requisitos pide Volkswagen para extender la garantía de tu auto?

Volkswagen establece un plazo máximo desde la fecha de entrega del vehículo como nuevo para autorizar la Garantía Extendida. Un solo servicio faltante puede invalidar la solicitud, por lo que el propietario debe conservar todas las facturas del taller autorizado.

Los tres requisitos son:

Encontrarse dentro de un periodo igual o menor a 4.5 años contados desde la entrega del vehículo como nuevo

Tener un kilometraje igual o menor a 90,000 kilómetros

Haber realizado todos los servicios de mantenimiento que integran el Programa de Mantenimiento de Volkswagen

Los tres requisitos aplican igual si el auto se compra a crédito o si la Garantía Extendida se contrata después con el concesionario. La antigüedad se calcula desde la fecha de entrega real, y el kilometraje se verifica con el odómetro del auto al momento del trámite.

Mecánica Volkswagen El kilometraje del auto no puede superar los 90,000 km, exige Volkswagen. (Volkswagen)

¿Cómo funciona la Garantía Extendida de Volkswagen en México?

La Garantía Extendida amplía la protección original de fábrica hasta un máximo de ocho años o 160,000 kilómetros, lo que ocurra primero. La cobertura incluye piezas originales y mano de obra certificada, en la misma red que atiende el servicio de garantía de fábrica en cualquier concesionario Volkswagen del país.

El beneficio se puede transferir a un nuevo propietario si el auto se vende antes de agotar el plazo o el kilometraje contratado. La transferencia no genera costo adicional para el vendedor, y el nuevo dueño conserva la misma cobertura original sin ningún trámite extra.

El proceso de contratación se realiza dentro del plan de financiamiento al comprar el auto o de forma directa en el concesionario. La decisión de contratar el servicio queda solo en el cliente, ya que Volkswagen únicamente informa las condiciones y no promueve la compra del paquete entre sus usuarios.

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