EUA pedirá fianza de hasta 20 mil dólares para visa americana ¿aplicará para México?

Estados Unidos exigirá una fianza de hasta 20 mil dólares para obtener la visa americana 2026 a una lista de 50 países, con el objetivo de reducir el número de migrantes ilegales en su territorio.

Esta medida se tomará a partir de la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de hacer permanente un programa de fianza para visas, de acuerdo con la agencia Reuters. Los funcionarios consulares podrán exigir hasta 20 mil dólares para la emisión de este documento oficial.

Los montos para obtener la visa americana son los siguientes:

10 mil dólares

15 mil dólares

20 mil dólares

US to make visa bond program permanent for people from dozens of countries https://t.co/R2bocc2RbW https://t.co/R2bocc2RbW — Reuters (@Reuters) August 1, 2026

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¿Para quiénes aplica la fianza para obtener la visa americana?

El aviso no aplica para todos, sino para las visas B1 y B2, que se otorgan para viajes de negocios y turismo, a personas procedentes de países sobre todo de África, como:

Cabo Verde

Nigeria

Uganda

Benín

Etiopía

En el caso de América aplicará para:

Venezuela

Cuba

Granada

¿Exigirán fianza para la visa americana a México?

Esta norma del programa piloto para la visa americana entrará en vigor el 3 de agosto, fecha en que se prevé que se publique en el Registro Federal y no, no aplicará para México.

¿En qué casos se pierde la fianza?

La fianza puede perderse si el solicitante permanece en EUA después del tiempo autorizado y pedir un cambio de estatus migratorio.

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