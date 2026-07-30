Es oficial en Toluca, Edomex: las multas de tránsito siguen suspendidas, pero llevarán a corralón a todos estos autos en agosto 2026

La administración que encabeza Ricardo Moreno ratifica que la suspensión de multas de tránsito en Toluca continuará vigente durante agosto de 2026. El alcalde aclara, sin embargo, que el servicio de grúas sigue operando en las zonas donde el estacionamiento está prohibido, pues el reglamento vigente faculta este retiro.

Moreno precisó que la función del Ayuntamiento se limita a emitir la orden de retiro, mientras el traslado corre a cargo de empresas concesionadas por el Gobierno del Estado de México. El funcionario subrayó que el cobro por el arrastre no ingresa a las arcas municipales, ya que las tarifas están reguladas por la Secretaría de Movilidad.

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¿Por qué las grúas siguen retirando autos en Toluca aunque no hay multas?

La suspensión que mantiene Toluca aplica únicamente a la emisión de boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito, no al uso de grúas. Ricardo Moreno explica que ambos mecanismos operan de forma independiente, porque el retiro de vehículos en zonas prohibidas no depende de que exista una multa vigente.

El Ayuntamiento de Toluca reitera que su participación se reduce a expedir la orden de retiro cuando un vehículo obstruye una zona restringida. A partir de ese momento, la empresa concesionaria asume el traslado hacia el corralón correspondiente, bajo la supervisión del Gobierno del Estado de México.

Estos son los puntos que el gobierno municipal de Toluca confirma sobre la medida:

La suspensión de boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito continúa vigente.

El uso de grúas en zonas prohibidas para estacionarse no se detiene.

El cobro del servicio lo realiza directamente la empresa concesionaria, no el Ayuntamiento.

Empresas concesionadas por el Edomex cobran el arrastre en Toluca, no el municipio. (Getty Images)

¿Quién cobra el servicio de grúa en Toluca y cómo se regula?

Ricardo Moreno detalla que las concesiones para prestar el servicio de arrastre las otorga el Gobierno del Estado de México, no el municipio de Toluca. Por ello, el pago se dirige a particulares que cuentan con esa autorización estatal, y no a la administración local.

El alcalde precisó que las tarifas que cobran estas empresas están sujetas al tabulador que autoriza la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Con esto, la dependencia estatal vigila los montos que los concesionarios pueden aplicar a los automovilistas de Toluca.

El gobierno municipal enmarca esta aclaración como parte de un esquema orientado a evitar cobros excesivos. Ricardo Moreno señala que, cuando un vehículo es enviado al corralón en Toluca conforme a la normativa, el procedimiento debe realizarse con transparencia y apego a las tarifas oficiales.

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