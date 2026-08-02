Es oficial en el DOF: la Beca Rita Cetina ya no hace fila por grado escolar — cualquier alumno de primaria puede entrar desde ahora

Las familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de primaria ya no tendrán que esperar a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) amplíe gradualmente la cobertura de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para este nivel educativo. El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una modificación a las reglas de operación del programa que elimina ese esquema y permite incorporar a estudiantes de cualquier grado de primaria desde el inicio del ejercicio fiscal.

Pese al cambio, el registro para el apoyo no permanecerá abierto ni será permanente. La incorporación seguirá realizándose mediante las convocatorias que publique la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, por lo que madres, padres y tutores deberán esperar el anuncio oficial de las próximas fechas de inscripción.

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¿Qué cambió con la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria?

La modificación quedó establecida en el Acuerdo 06/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y firmado por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, mediante el cual se reformaron las Reglas de Operación de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina para el ejercicio fiscal 2026.

En el documento, la SEP explica que el objetivo es eliminar la incorporación gradual en el nivel de educación primaria, para que las y los estudiantes de este nivel puedan ser incorporados al programa desde el inicio del ejercicio fiscal, sin importar el grado que estén cursando.

En términos prácticos, esto significa que las futuras convocatorias para primaria ya no tendrán que sujetarse a un esquema de incorporación por etapas conforme avance el año. Cuando la autoridad educativa abra un nuevo periodo de registro para este nivel, podrá incluir desde el principio a estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto de primaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación.

Además de eliminar la incorporación gradual, el acuerdo también introduce otros cambios administrativos, entre ellos ajustes al procedimiento para cancelar apoyos no cobrados y modificaciones en la documentación requerida para acreditar la identidad de madres, padres o tutores y comprobar su domicilio.

El primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria llegará en agosto de 2026.



El apoyo será de $2,500 por estudiante.

Saldo: app Banco del Bienestar, cajero o 800 900 2000, opción 1.

No compartas tu NIP ni datos de la tarjeta. pic.twitter.com/VlH87mcc2I — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) July 28, 2026

¿Cómo funciona la Beca Rita Cetina en primaria y secundaria?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina forma parte de los Programas para el Bienestar y, a partir de 2026, amplía su cobertura para estudiantes de primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas. Sin embargo, el apoyo económico es distinto para cada nivel educativo.

Actualmente, los beneficios son:

Primaria: un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante registrado , destinado a apoyar la compra de útiles escolares y uniformes.

un pago anual de , destinado a apoyar la compra de útiles escolares y uniformes. Secundaria: 1 mil 900 pesos bimestrales por familia con un estudiante inscrito.

por familia con un estudiante inscrito. Dos o más estudiantes de secundaria: se agregan 700 pesos bimestrales por cada alumno adicional.

se agregan por cada alumno adicional. Beneficiarios de primaria o preescolar incorporados desde 2025 o antes: continúan recibiendo 1 mil 900 pesos bimestrales , siempre que permanezcan activos en el programa y no hayan sido dados de baja.

continúan recibiendo , siempre que permanezcan activos en el programa y no hayan sido dados de baja. Forma de pago: todos los apoyos se depositan directamente mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Para incorporarse al programa es necesario que las y los estudiantes estén inscritos en una escuela pública de modalidad escolarizada y que no reciban otra beca federal con el mismo propósito.

Con esta modificación, las reglas del programa permiten que estudiantes de cualquier grado de primaria puedan ser considerados desde el inicio del ejercicio fiscal, sin que el grado escolar represente una limitante para su incorporación cuando la autoridad educativa publique nuevas convocatorias.

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