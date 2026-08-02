Es oficial en Querétaro: si tu placa termina en 7 u 8 ya puedes verificar y esta es la fecha límite para evitar la multa de hasta $1,759.65

La Secretaría de Desarrollo Sustentable confirma el inicio del segundo periodo de verificación vehicular en Querétaro y anuncia que el 1 de agosto será la fecha inicial y la fecha límite para el engomado rosa con placa terminadas en 7 u 8 el 30 de septiembre de 2026.

El plazo aplica sin excepción para autos particulares y de uso público, y quienes ignoren la fecha límite recibirán una multa que va de $703.86 a $1,759.65 pesos, según el tipo de vehículo.

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¿Cómo verificar tu auto en Querétaro? Paso a paso 2026 antes de la fecha límite

El trámite se realiza en los Centros de Verificación autorizados por la SEDESU en todo el estado. Los propietarios deben agendar cita previa antes del 30 de septiembre a través del portal oficial o acudir directamente, según la disponibilidad del centro elegido.

Confirma la fecha que te corresponde según la terminación de placa y el color del engomado.

Elige un verificentro autorizado y agenda tu cita o acude de forma directa.

Prepara la tarjeta de circulación vigente, copia ampliada y el certificado del semestre anterior.

Presenta el vehículo a revisión y realiza el pago correspondiente al holograma obtenido.

Los costos 2026 varían según el holograma que obtiene el vehículo tras la prueba de emisiones:.

Holograma 1 o 2: $447 pesos.

Holograma 0: $763 pesos.

Holograma doble cero: $1,760 pesos.

Vehículos eléctricos e híbridos: exentos del trámite.

El holograma doble cero cuesta $1,760 pesos en los verificentros de Querétaro. (Facebook Verifiqro)

Quien no cumple con la verificación vehicular obligatoria en Querétaro recibe una multa que depende del tipo de uso del vehículo y del registro. La autoridad calcula la sanción en Unidades de Medida y Actualización, con valor de $117.31 pesos en 2026.

Vehículo de uso particular de personas físicas: 6 UMA ($703.86 pesos).

Vehículo de uso particular de personas morales o pesados: 10 UMA ($1,173.10 pesos).

Vehículos de servicio público: 15 UMA ($1,759.65 pesos).

¿Qué descuentos y exenciones aplican en la verificación de Querétaro?

El programa estatal contempla descuentos para grupos específicos de conductores en Querétaro. Los adultos mayores con credencial vigente acceden a un descuento del 50% en el total de la multa, siempre que presenten la identificación junto con la tarjeta de circulación a su nombre.

El mismo beneficio aplica para las unidades con placas de personas con discapacidad, sin distinción del tipo de vehículo. Los municipios de la Sierra Gorda quedan exentos del pago de multas, entre ellos Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Arroyo Seco.

La verificación en Querétaro se repite cada semestre y el calendario oficial ya define las fechas para el resto de las terminaciones de placa. El pago de multas se realiza únicamente a través de Recaudanet, la plataforma electrónica habilitada por el gobierno estatal..

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