Atención adultos mayores: esta es la edad límite para solicitar un crédito de vivienda de Infonavit para hombres y mujeres en agosto 2026

La edad se mantiene como uno de los factores que más pesan al momento de pedir un crédito de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) para los Trabajadores. Infonavit no fija un tope de edad explícito en su ley, pero aplica una fórmula operativa que sí limita el plazo disponible conforme el solicitante envejece.

Quienes cotizan ante el IMSS y mantienen su relación laboral vigente pueden acceder al financiamiento sin importar los años cumplidos. La Subcuenta de Vivienda y el salario registrado también entran en el cálculo, junto con un criterio que combina edad y plazo y que reduce el margen disponible a partir de cierta edad.

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¿Cuál es la edad límite de Infonavit para un crédito de vivienda?

La regla vigente señala que la suma entre la edad del solicitante y el plazo del crédito no debe superar los 70 años en hombres ni los 75 años en mujeres. Esto significa que no existe una prohibición directa para personas mayores, sino una restricción técnica que acorta el plazo disponible conforme avanza la edad.

Un hombre de 60 años puede acceder a un crédito con un plazo aproximado de hasta 10 años, mientras que una mujer de la misma edad dispone de un margen mayor, siempre que no rebase el tope de 75 años. Trabajadores de 20 o 30 años, en cambio, obtienen plazos de hasta 30 años, el máximo que ofrece el Instituto.

El ajuste del plazo se realiza de forma automática durante la precalificación en Mi Cuenta Infonavit. Un plazo más corto eleva la mensualidad de forma directa, porque el mismo monto se divide entre menos años, lo que reduce el financiamiento final que recibe el trabajador.

hombres con 70 años entre edad y plazo, mujeres con 75, son quienes pueden acceder a este tipo de créditos. (Pexels)

¿Cuánto presta Infonavit en 2026 y qué requisitos pide?

El crédito individual del Instituto alcanza hasta 2 millones 935 mil pesos, aunque el monto final depende del salario, la edad y el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda. La tasa de interés queda fija durante toda la vida del crédito y varía entre 3.69% y 10.45% anual según el nivel salarial del derechohabiente.

Para acceder al financiamiento en 2026, Infonavit pide cumplir con estos requisitos:

Relación laboral vigente al momento de la solicitud

Aportaciones patronales activas ante el IMSS

Puntuación mínima acumulada en la precalificación

Capacidad de pago compatible con el salario registrado

No contar con un crédito Infonavit vigente sin liquidar

El esquema exige empleo formal continuo, por lo que personas jubiladas o pensionadas que ya no cotizan no pueden acceder a un crédito nuevo bajo esta modalidad. El trámite arranca en Mi Cuenta Infonavit con la verificación de datos y cierra con la firma de escrituras, sin costo por la gestión.

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