Es ley y pocos lo saben: Jalisco está multando con hasta $1,173 pesos por este accesorio que muchos llevan en su vehículo

Una gran cantidad de conductores en Jalisco enfrentan el riesgo de una sanción económica por un accesorio que ganó popularidad entre quienes buscan personalizar su vehículo particular. Las autoridades viales del estado confirman que ciertos sistemas de iluminación decorativa quedan fuera del reglamento vigente porque afectan la visibilidad de otros conductores durante los trayectos nocturnos.

La Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco advierte que la infracción aplica sin importar si el vehículo circula de día o de noche. Los agentes de movilidad revisan este tipo de modificaciones durante los operativos viales y pueden levantar el acta en el momento si detectan el accesorio prohibido.

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¿Qué sistemas lumínicos en autos sanciona Jalisco?

El Artículo 361, fracción VII, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece la sanción para quienes usen luces que impidan la visibilidad de terceros, sin importar si son fijas o parpadeantes.

Entre los accesorios que la ley considera dentro de esta prohibición se encuentran los siguientes:

Luces de neón instaladas en la parte baja o el interior del vehículo

Tiras LED no homologadas por la autoridad de movilidad

Luces estroboscópicas que imitan a las de vehículos de emergencia

Sistemas de iluminación adicional sin autorización de fábrica

Faros o focos de colores distintos a los originales del vehículo

La multa en Jalisco por usar luces de neón o LED no autorizadas llega hasta $1,173 pesos. (Gemini)

¿Cuánto paga un conductor en Jalisco por usar luces prohibidas?

La sanción para quienes instalen este tipo de accesorios en Jalisco se calcula entre cinco y diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la UMA fijada en $117.31 pesos para 2026, el monto va de $586.55 a $1,173.10 pesos, según la gravedad de la falta que determine el agente vial.

El monto exacto queda a criterio del agente vial que levanta la infracción en el lugar de los hechos. La autoridad evalúa el grado de afectación a la visibilidad de otros conductores antes de fijar la cantidad final.

La norma no distingue entre vehículos particulares, comerciales o de transporte público en Jalisco. Tres figuras pueden responder ante la ley: el conductor al volante del vehículo, el propietario registrado y, en su caso, el operador del servicio concesionado correspondiente.

¿Qué luces sí están permitidas en los vehículos de Jalisco?

El reglamento permite únicamente las luces que el vehículo trae instaladas de fábrica desde origen conforme a las normas oficiales mexicanas. Entre las autorizadas se encuentran las siguientes:

Faros principales de luz alta y luz baja

Luces de cruce y de posición

Luces de freno y de reversa

Luces intermitentes direccionales

Luz blanca para iluminar la placa

Cualquier accesorio adicional requiere revisión previa con la autoridad antes de instalarse en el vehículo. Aunque una pieza se compre en una tienda establecida, eso no garantiza que cumpla con el reglamento vigente en Jalisco.

Las luces estroboscópicas y las sirenas quedan reservadas de forma exclusiva a las unidades de emergencia debidamente autorizadas. Ambulancias, patrullas y unidades de Protección Civil son las únicas que pueden usar este tipo de iluminación, mientras cualquier conductor particular que las instale suma sanciones adicionales a su infracción.

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