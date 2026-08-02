Prisión preventiva para el “R1” y “El Chuy”; permanecerán en el “Altiplano”

Una jueza de control del Estado de México dictó prisión preventiva oficiosa contra Ramón Ángel ‘N’, alias el “R1”, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y Jesús Salvador ‘N’, alias “El Chuy”, por lo que permanecerán en el Cefereso No.1 “Altiplano”.

La jueza ordenó que ambos permanecieran en prisión preventiva oficiosa mientras se lleva a cabo el proceso penal. Debido a que solicitaron la duplicidad del término constitucional hasta el momento no han sido vinculados a proceso.

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¿Quién es el “R1”?

Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como el “R1”, es el líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, y está acusado de ordenar el asesinato del exalcalde Carlos Manzo. Además, se le señala del feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

#Importante 🛑 Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el “R1”, líder de una célula del CJNG recibió prisión preventiva por el caso y acusaciones de varios delitos entre los que destaca ser el probable autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre del 2025. Ya fue… pic.twitter.com/lBpcdE7Xqj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 2, 2026

De acuerdo con el secretario Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la influencer Valeria Márquez fue asesinada por órdenes del “R1”, a petición de su hijo quien mantenía una relación sentimental con ella.

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