El municipio de Huixquilucan reducirá un 50% el costo de escriturar tu propiedad desde agosto 2026: así funciona la Jornada Notarial 2026 y quiénes pueden aprovecharla

La Tesorería de Huixquilucan abre la convocatoria esta semana con descuentos que benefician a miles de familias del municipio mexiquense. El periodo de trámite corre del 3 de agosto al 30 de noviembre de 2026 y busca facilitar la regularización del patrimonio de los propietarios locales.

El programa cubre operaciones como compraventas, donaciones y cesiones de derechos sobre inmuebles con uso habitacional dentro del territorio municipal. La reducción opera sobre el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y depende del valor catastral registrado en el ejercicio fiscal 2026.

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¿Qué descuentos aplica Huixquilucan en la Jornada Notarial 2026?

Huixquilucan divide el beneficio según la fecha del trámite y el valor catastral del inmueble. Para actos consignados en 2025 o años anteriores, el municipio exige un valor catastral que no rebase los $9,000,000 de pesos en 2026. Para operaciones registradas durante el propio 2026, el tope catastral baja a $ 4,000,000 de pesos como límite máximo para acceder al estímulo.

El municipio aplica el descuento sobre el pago del ISAI y añade un subsidio adicional en los recargos, que oscila entre 40% y 80% según el trámite y las condiciones del inmueble. Huixquilucan no especifica públicamente en qué casos corresponde cada porcentaje dentro de ese rango, por lo que los interesados deben confirmar su situación directamente con la autoridad municipal antes de iniciar el proceso.

Los trámites que el gobierno de Huixquilucan reconoce dentro de la Jornada Notarial 2026 incluyen:

Compraventas de inmuebles habitacionales

Donaciones entre particulares

Cesiones de derechos sobre la propiedad

Constitución, transmisión o extinción de usufructo

Adjudicaciones judiciales

Adjudicaciones por causa de muerte

Tu patrimonio merece certeza. Aprovecha la Jornada Notarial 2026 y obtén descuentos en trámites y honorarios notariales. pic.twitter.com/YYnbUrTRzI — Gob Huixquilucan (@HuixquiGob) July 28, 2026

El requisito común para todos los casos es que el inmueble se ubique dentro del territorio de Huixquilucan y tenga uso y destino de casa-habitación confirmado ante la autoridad catastral. Huixquilucan no extiende el beneficio a inmuebles comerciales, industriales o de otro uso distinto al habitacional.

¿Quiénes pueden solicitar la asesoría jurídica gratuita en Huixquilucan?

Además del descuento fiscal, el municipio ofrece acompañamiento legal sin costo para quienes buscan regularizar su propiedad. La Subdirección de Traslado de Dominio y Enlace Notarial, dependiente de la Tesorería Municipal, atiende a los propietarios interesados durante toda la vigencia de la campaña.

El servicio está dirigido a quienes tienen inmuebles con uso habitacional sin escriturar o con trámites pendientes de regularización. Huixquilucan busca que la asesoría oriente el proceso completo de escrituración, desde la revisión del valor catastral hasta la aplicación del estímulo fiscal correspondiente.

El municipio no exige un trámite previo para acceder a la asesoría, aunque recomienda acudir con la documentación del inmueble en mano. La atención se brinda en las oficinas de la Tesorería Municipal de Huixquilucan durante el horario administrativo habitual.

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